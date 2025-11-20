Mirador 20/11/2025

/ 20 noviembre 2025
    Mirador 20/11/2025
En el templo de San Francisco, en La Antigua, Guatemala, me abordó una mujer. Me preguntó, angustiada:

–Señor: ¿ha visto mi alma?

Desconcertado, sorprendido, no supe qué decir. Añadió ella, retorciéndose las manos con desesperación:

–La perdí, y ahora no la encuentro.

Se retiró sin más, al tiempo que buscaba por todos los rincones del hermoso templo. El sacristán, que estaba cerca, me explicó:

–Está privada de razón. Todos los días viene a buscar su alma. No sé por qué piensa que la perdió aquí.

Salí de ahí a la luz clara de la tarde. Por la noche, en la duermevela, volví a ver –o la soñé– a la mujer que perdió su alma. Ha de ser muy triste eso de perder el alma, aunque pienso que debe ser más triste perder el corazón.

¡Hasta mañana!...

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

