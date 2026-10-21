Mirador 21/10/2026
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Tu eclecticismo no me gusta. Siempre buscas quedar bien con Dios y con el diablo
Este amigo mío, con el que tomo la copa –varias– los martes por la noche, pasa los aconteceres de la actualidad por el tamiz de sus razonamientos. Ayer me dijo:
– Seguramente viste el video del sacerdote ecuatoriano a quien le cayó en la cabeza el gran crucifijo del altar y lo mató en el momento en que oficiaba misa. Quiero saber qué piensas del suceso. ¿Perjudicará al catolicismo o favorecerá al ateísmo?
– Ni una cosa ni la otra –respondí–. Ambas religiones, el ateísmo y el catolicismo, están bien establecidas. Lo sucedido no pasará de mera anécdota trágica, pero al fin y al cabo anécdota.
Mi amigo se sirvió otra copa, y declaró:
– Tu eclecticismo no me gusta. Siempre buscas quedar bien con Dios y con el diablo. Jamás te comprometes.
– No es así –opuse–. Estoy totalmente comprometido con mi falta de compromiso.
¡Hasta mañana!...