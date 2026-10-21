Mirador 21/10/2026

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Mirador 21/10/2026
    FREEPIK

Tu eclecticismo no me gusta. Siempre buscas quedar bien con Dios y con el diablo

Este amigo mío, con el que tomo la copa –varias– los martes por la noche, pasa los aconteceres de la actualidad por el tamiz de sus razonamientos. Ayer me dijo:

– Seguramente viste el video del sacerdote ecuatoriano a quien le cayó en la cabeza el gran crucifijo del altar y lo mató en el momento en que oficiaba misa. Quiero saber qué piensas del suceso. ¿Perjudicará al catolicismo o favorecerá al ateísmo?

– Ni una cosa ni la otra –respondí–. Ambas religiones, el ateísmo y el catolicismo, están bien establecidas. Lo sucedido no pasará de mera anécdota trágica, pero al fin y al cabo anécdota.

Mi amigo se sirvió otra copa, y declaró:

– Tu eclecticismo no me gusta. Siempre buscas quedar bien con Dios y con el diablo. Jamás te comprometes.

– No es así –opuse–. Estoy totalmente comprometido con mi falta de compromiso.

¡Hasta mañana!...

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Religión
Mirador
Reflexiones

Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: El arte también factura

NosotrAs: El arte también factura
true

El gran éxito de Sheinbaum de... regresar a donde estábamos

¿Te preocupa no tener un propósito en la vida?

¿Te preocupa no tener un propósito en la vida?
El registro para la Pensión de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar estará abierto hasta el 25 de octubre.

Pensión Bienestar 2026: últimos días para registrarse, revisa las fechas y los documentos
La flor de cempasúchil se utiliza en la medicina tradicional para aliviar molestias digestivas y cólicos; sus compuestos también despiertan interés por sus propiedades antioxidantes.

Cempasúchil: de los altares de Día de Muertos a sus posibles beneficios para la salud
El actor de Televisa falleció este 20 de octubre de 2026. Tras sufrir un secuestro en 2012 y alejarse de las telenovelas, encontró una nueva fuente de ingresos con la venta de tacos en la Ciudad de México.

Fallece Carlos Miguel Suárez, actor de Televisa en ‘Dos mujeres, un camino’ y quien terminó vendido tacos
Advertencia. La supuesta fecha de ‘Prófugos del Anexo’ en Saltillo comenzó a circular en redes sociales tras la reciente presentación de Julión Álvarez en la ciudad.

¿Prófugos del Anexo en Saltillo? Saraperos desmiente supuesto concierto de Julión Álvarez y Alfredo Olivas

La academia del Biblioparque Norte ofrece grupos infantiles y para adultos, desde principiantes hasta niveles intermedios y avanzados.

Desde tenis hasta tiro con arco: conoce las academias del Biblioparque Norte