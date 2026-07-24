Mirador 24/07/2026

Variaciones opus 33 sobre el tema de Don Juan.

Don Juan amó a muchas mujeres.

Don Juan amó a una sola mujer.

Eso quiere decir que cuando estaba con una dama sólo en ella pensaba; ninguna otra ocupaba su pensamiento ni su corazón.

No será error, por lo tanto, decir que Don Juan es el hombre más fiel que ha existido sobre la faz de la tierra. Y aun así no ha faltado quien lo injurie, calificándolo de burlador.

Cuando el caballero sevillano amaba a una mujer no había en el mundo para él ninguna otra. Se entregaba a ella en cuerpo y alma. Su amor quizá duraba un día –una noche, más bien–, pero era eterno. Y era único. Esa noche olvidaba todas las otras noches. Esa mujer borraba, siquiera por unas cuantas horas, a todas las demás mujeres.

De muy pocos hombres podrá decirse eso. En el momento del amor con su mujer muchos piensan en otra. Le son infieles, por lo tanto, pues también es infidelidad la del pensamiento.

Alabemos a Don Juan.

Siempre fue fiel.

¡Hasta mañana!...