Mirador 26/10/2025

HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

El Génesis enredó mucho la cuestión.

La verdad es que el Señor creó únicamente la tierra, el mar y el tiempo. Todo lo demás se fue haciendo por sí solo al paso de miles de millones de años.

Ciertamente es más fácil explicar la evolución que la creación. Darwin es bastante menos complicado que Dios. Por eso los teólogos necesitan tener más imaginación que los científicos. La “Suma Teológica” ocupa un espacio considerablemente mayor que “El origen de las especies”.

El Génesis nos hace a los hombres ser soberbios. Nos dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, la teoría de la evolución, en cambio, nos incita a la humildad. Nos dice que estamos hechos a imagen y semejanza no solamente de nuestros ancestros los primates, sino de todas las demás criaturas. No somos los reyes de la creación: en el fondo somos los hermanos de la hormiga y de la oruga.

Es una pena que no nos comportemos como ellas.

¡Hasta mañana!...