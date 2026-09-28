Mirador 28/09/2026

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    Mirador 28/09/2026

Don Juan se siente agraviado por Molina. Si alguna vez se lo topa en el más allá le plantará un mojicón del más acá

VARIACIONES OPUS 33 SOBRE EL TEMA DE DON JUAN

Se dice que Tirso de Molina, clérigo y dramaturgo español del tiempo de Cervantes, sabía mucho acerca de las mujeres. Tal saber es atribuido a sus experiencias de confesonario. Al ver su retrato, se sabe que no pudo haberlo adquirido de otro modo.

Don Tirso, en cambio, no sabía mucho de hombres. A Don Juan, por ejemplo, lo llamó burlador. Y el caballero sevillano jamás burló a una mujer. A muchas sedujo, sí, pero a ninguna dio nunca promesa de matrimonio para conseguirla y abandonarla luego. No se valió del engaño; usó el encanto. La palabra le bastaba para convencer. No necesitaba la mentira para vencer.

Don Juan se siente agraviado por Molina. Si alguna vez se lo topa en el más allá le plantará un mojicón del más acá.

–Además –piensa el hidalgo– yo sé de mujeres más que él.

Luego dice para sí dubitativamente:

–Espero.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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