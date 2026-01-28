Mirador 29/01/2026

Opinión
/ 28 enero 2026
Sucedió ayer algo extraordinario de lo que nadie en el mundo se enteró.

Un niño se paró de manos, como suele decirse, y el mundo se le pegó en las palmas, de modo que cuando se enderezó quedó con el mundo encima, sosteniéndolo él.

Jamás había sucedido algo semejante. Los antiguos griegos hablaban de Atlas, gigante que cargaba el orbe en sus espaldas, pero eso de que un niño de corta edad sea quien lo sostiene es reciente novedad.

El inusitado acontecimiento me preocupa. ¿Qué pasará si el chamaco se cansa de cargar el globo terráqueo, o lo avienta para irse a jugar? Supongo que entonces el planeta se precipitará en el vacío, con todas las desagradables consecuencias que esa precipitación puede acarrear. En estos momentos, por ejemplo, estoy reproduciendo una partida de ajedrez. Si el orbe se precipita en el vacío seguramente las piezas caerán del tablero, y ya no sabré yo cuál fue el final del juego.

El mundo está en peligro, que ni duda. La ONU debe intervenir, y pedirle al niño que aguante lo más posible a fin de dar tiempo a las personas de arreglar los pendientes que tengan antes de que el planeta caiga.

Qué trastorno, caray. Qué trastorno. Tan a gusto que estábamos.

¡Hasta mañana!...

Opinión

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

