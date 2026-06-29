Mirador 29/06/2026

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Opinión
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    Mirador 29/06/2026
    UNSPLASH

¿Recuerdas, Terry, amado perro mío, cómo me mirabas cuando la tempestad sonaba y resonaba?

¡Cómo truena el trueno!

Su fragor baja de la montaña y estremece el valle.

¿Recuerdas, Terry, amado perro mío, cómo me mirabas cuando la tempestad sonaba y resonaba? Volvías hacia mí los ojos para preguntarme qué estaba sucediendo. Pienso que pensabas que se iba a acabar el mundo.

El mundo no se acaba, Terry. Mira: hace un mes vino mi bisnieto trayendo la promesa de Dios de que la vida va a seguir. Y de tu lado andan por ahí decenas –quizá centenas– de descendientes tuyos, cuya existencia también da testimonio de esa garantía.

Deja que el trueno truene, Terry. Óyelo como si estuvieras oyendo música de Wagner. La tormenta se irá –siempre se ha ido–, y saldrá luego el sol. Entonces tú y yo escucharemos música de Mozart.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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