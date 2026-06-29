Mirador 29/06/2026

¡Cómo truena el trueno!

Su fragor baja de la montaña y estremece el valle.

¿Recuerdas, Terry, amado perro mío, cómo me mirabas cuando la tempestad sonaba y resonaba? Volvías hacia mí los ojos para preguntarme qué estaba sucediendo. Pienso que pensabas que se iba a acabar el mundo.

El mundo no se acaba, Terry. Mira: hace un mes vino mi bisnieto trayendo la promesa de Dios de que la vida va a seguir. Y de tu lado andan por ahí decenas –quizá centenas– de descendientes tuyos, cuya existencia también da testimonio de esa garantía.

Deja que el trueno truene, Terry. Óyelo como si estuvieras oyendo música de Wagner. La tormenta se irá –siempre se ha ido–, y saldrá luego el sol. Entonces tú y yo escucharemos música de Mozart.

¡Hasta mañana!...