Mirador 29/09/2026

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Opinión
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    Mirador 29/09/2026
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Con la lluvia llega la esperanza en las cosas de la tierra. Entonces vuelve a renacer la fe en las cosas del cielo

En el rancho del Potrero la fe viene siempre después de la esperanza.

Con la lluvia llega la esperanza en las cosas de la tierra. Entonces vuelve a renacer la fe en las cosas del cielo.

Se anima la tertulia tras la cena en la cocina de la antigua casa. Doña Rosa cuenta una más de las ocurrencias de su esposo.

–Vino el misionero protestante americano, y le regaló a Abundio dos camisas finas, a cuadros, como de vaquero. Yo le dije. “¿Cómo le aceptaste esas camisas al pastor? Nosotros somos católicos”. Me contestó él: “Mujer: cuando misas, misas, y cuando camisas, camisas”.

Reímos todos, menos don Abundio, que se atusa el bigote y masculla enojado:

–Vieja habladora.

Doña Rosa figura con índice y pulgar el signo de la cruz, se lo lleva a los labios y jura:

–Por ésta.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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