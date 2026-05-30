Mirador 30/05/2026

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Opinión
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    Mirador 30/05/2026

Variaciones opus 33 sobre el tema de Don Juan.

El caballero sevillano es amigo de la muerte.

https://vanguardia.com.mx/opinion/mirador-29-05-2026-NC21019352

Mil veces la ha mirado cara a cara, y no le teme. Desdeña a los predicadores que desde el púlpito hablan del juicio de Dios, de la condenación eterna que aguarda al pecador, del llanto y el crujir de dientes. Son hombres malos, piensa el hidalgo, que espantan a sus feligreses para luego venderles consuelo y esperanza.

Don Juan no tiene miedo de morir. ¿Acaso tuvo miedo de vivir? Confía en que la muerte le llegará en su cama. Ahí muchas veces le llegó la vida. En su sillón frailero medita sobre el misterio de la existencia humana. ¡Pobre Don Juan! Después de haber vivido ahora sólo le queda filosofar.

La tarde va muriendo lentamente, silenciosamente, resignadamente.

La tarde, piensa Don Juan, es su retrato.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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