Mirador 31/07/2026
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TEMAS
Soneto de la espera
¿Esperas que yo espere? Vana espera.
Por esperar estoy desesperado.
¿Cómo voy a esperar, aunque quisiera,
si quien me pide espera es lo esperado?
*
Esperar es penar. Yo ya he penado.
Si esperar fuese amar yo espera fuera,
mas no voy a esperar, esperanzado,
que esperando mi amor el tuyo muera.
*
Inútil esperar. La espera es pera
que mis olmos no dan. Esperar cansa.
El que espera, ya sabes, desespera.
*
Desespera. No esperes mi mudanza.
Esperar que yo espere es vana espera.
Ya no puedo esperar ni a la esperanza.
AFA.
¡Hasta mañana!...