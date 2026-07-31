Mirador 31/07/2026

Soneto de la espera

¿Esperas que yo espere? Vana espera.

Por esperar estoy desesperado.

¿Cómo voy a esperar, aunque quisiera,

si quien me pide espera es lo esperado?

*

Esperar es penar. Yo ya he penado.

Si esperar fuese amar yo espera fuera,

mas no voy a esperar, esperanzado,

que esperando mi amor el tuyo muera.

*

Inútil esperar. La espera es pera

que mis olmos no dan. Esperar cansa.

El que espera, ya sabes, desespera.

*

Desespera. No esperes mi mudanza.

Esperar que yo espere es vana espera.

Ya no puedo esperar ni a la esperanza.

AFA.

¡Hasta mañana!...