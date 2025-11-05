Miss Polainas

Aquí solo mis chicharrones truenan. Denuncia mexicana Fátima Bosch

maltrato en Miss Universo. Ups. Vimos el video. En la cultura oriental las mujeres resultan claros objetos decorativos,

El presidente de Miss Grand International (MGI), Nawat Itsaragrisil, llama insolente de manera oculta el feminismo de nuestra representante de belleza.

Le pide usar las redes sociales para promocionar a los organizadores. La amenaza de forma clara al llamado de seguridad. Muchas de las representantes puestas en pie, decididas a abandonar la sala de juntas.

Estará preparado Nawat Itsaragrisil para romper el paradigma reciente de equidad. Participar en cualquier concurso de belleza es acto misógino. Las preguntas sobre cultura general, anodinas para cualquier principiante de maratón, el juego de mesa para maquillar la perdida de tiempo en las horas de las enfermedades colapsadoras de vida social.

La mexicana Fátima Bosch, aventada y nada sumisa, exige respeto. En los siguientes diálogos, avanza la inconformidad. El oriundo de Damnoen Saduak District, Tailandia, Nawat Itsaragrisil, tal vez imagino caminar por las calles de su país.

Donde los extranjeros acuden al comercio sexual, incluso a practicar la pedofilia. Cerebros enfermos en la manera de actuar. Escoria de primer mundo, países colonialistas y los nuevos imperios.

Marchitada la belleza del concurso, Miss Grand International (MGI), entregará el concurso en bancarrota. En occidente los patrocinadores no defienden las posiciones enconadas o disimuladas.

Nawat Itsaragrisil perdió los estribos. Ante una envalantonada mexicana. De poca belleza natural. Sino de horas en los quirófanos y defensoras de ser tratadas como reinas. Para eso buscan al príncipe de sus sueños. El proveedor del 100 al 100 por ciento de las necesidades materiales.

El señor naranja, senil y decrepito, ya tiene émulos de la desgracia verbal. Yo acuso. Ella acusa. La sencilles de hábitos es el mejor ramillete de flores. Una mesa con alimentos en paz. Nada de llamar a seguridad. Con eso no se serenan las alebrestadas aguas. Bajo el sol uno somos. Colgados de la esperanza, de nuestra felicidad, en libertad.