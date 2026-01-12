Modo avión

Funcionó la caja china para Israel. La invasión y secuestro de Nicolás Maduro ocupa los portales informativos mundiales.

Al mismo tiempo Irán sigue en la revuelta social contra el régimen oficialista. Drogas vienen y llegan hasta el continente europeo. Popeye el marino soy. Hermoso arte objeto retacado de estupefacientes.

El monte Rushmore , de los grandes presidentes, incluirá a la Bestia del Apocalipsis. Mr. Orange sueña plasmar el rostro. Esculpir en piedra a lo peor de la historia contemporánea. Ni siquiera Hitler se atrevió tanto al culto a la personalidad.

Arde todas las ciudades valientes de los Estados Unidos de América. Basta de ICE , Border Patrol , FBI , DEA y de la mentira como eje central del discurso cotidiano.

Hebreros contra Palestinos. Palizas a los granjeros árabes en los territorios ocupados por el ejército, el Mossad y los internacionalistas apátridas religiosos, defensores supuestos de la Biblia, la Torah y el pueblo elegido.

Netanyahu feliz celebra el reciclaje de las tierras a su favor. Misiles de Bezos, Musk, Trump. Palestina Libre. Neocapitalismo liberal a la hoguera.

Café Tacuba pide bajar el repertorio de Spotify. Basta ya de la venta de armamentos. 2026. El año del mundial. Deben las selecciones nacionales invitadas y las ganadoras de participación declinar la invitación.

Claudia Sheinbaum renunciar a la hospitalidad de realizar la justa del balompié. Cada mañana de acoso a Cuba, Colombia y a México. Debemos hacer por tierra incursiones para detener a los narcotraficantes.

Alto al fuego. No más visitas al Mall en Texas. Renovar visas caras. Lleva más de 100 mil revocadas asegura la naranja enojada.

Canadá tan hermoso. El primer ministro solidario de cancelar sus sedes pamboleras. Toda África, Asia y Sudamérica, vámonos de la carne asada del pederasta. Usted le daría la mano al asesino confeso.