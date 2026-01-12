Modo avión

Opinión
/ 12 enero 2026
    Modo avión
    FOTO: STEN RITTERFELD/UNSPLASH

Ponga en modo avión su estado deportivo. Ya será en otra sede. Otro tiempo. Messi ya se va. Cristiano Ronaldo conecta con el potencial de la integridad

Funcionó la caja china para Israel. La invasión y secuestro de Nicolás Maduro ocupa los portales informativos mundiales.

Al mismo tiempo Irán sigue en la revuelta social contra el régimen oficialista. Drogas vienen y llegan hasta el continente europeo. Popeye el marino soy. Hermoso arte objeto retacado de estupefacientes.

El monte Rushmore, de los grandes presidentes, incluirá a la Bestia del Apocalipsis. Mr. Orange sueña plasmar el rostro. Esculpir en piedra a lo peor de la historia contemporánea. Ni siquiera Hitler se atrevió tanto al culto a la personalidad.

Arde todas las ciudades valientes de los Estados Unidos de América. Basta de ICE, Border Patrol, FBI, DEA y de la mentira como eje central del discurso cotidiano.

Hebreros contra Palestinos. Palizas a los granjeros árabes en los territorios ocupados por el ejército, el Mossad y los internacionalistas apátridas religiosos, defensores supuestos de la Biblia, la Torah y el pueblo elegido.

Netanyahu feliz celebra el reciclaje de las tierras a su favor. Misiles de Bezos, Musk, Trump. Palestina Libre. Neocapitalismo liberal a la hoguera.

Café Tacuba pide bajar el repertorio de Spotify. Basta ya de la venta de armamentos. 2026. El año del mundial. Deben las selecciones nacionales invitadas y las ganadoras de participación declinar la invitación.

Claudia Sheinbaum renunciar a la hospitalidad de realizar la justa del balompié. Cada mañana de acoso a Cuba, Colombia y a México. Debemos hacer por tierra incursiones para detener a los narcotraficantes.

Alto al fuego. No más visitas al Mall en Texas. Renovar visas caras. Lleva más de 100 mil revocadas asegura la naranja enojada.

Canadá tan hermoso. El primer ministro solidario de cancelar sus sedes pamboleras. Toda África, Asia y Sudamérica, vámonos de la carne asada del pederasta. Usted le daría la mano al asesino confeso.

Le aseguro no. Eso se llama libertad. Ponga en modo avión su estado deportivo. Ya será en otra sede. Otro tiempo. Messi ya se va. Cristiano Ronaldo conecta con el potencial de la integridad.

Temas


Guerras
Opinión
Copa Mundial de la FIFA

Gerson Gómez

Gerson Gómez

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

La despedida de Pedro Garfias