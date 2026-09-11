Morena: Tramposos hasta la médula

Morena ya dio a conocer cinco coordinadores estatales, pero le faltan 12. Desde principios de año comenzaron a medir a los aspirantes a las candidaturas y le han dado varias vueltas sin que los designados por el dedo de la Presidenta logren la ventaja para darle legitimidad. El proceso de selección de Morena, vendido al electorado como uno profundamente democrático, es una farsa. Las encuestas son manipuladas por Silva, como ocurre con un número considerable de las mediciones públicas sobre la popularidad de la Presidenta; sin embargo, a diferencia de estas, en las que competen a las candidaturas para gobernador, hay fuerzas e intereses encontrados que no permiten que sea tan fácil un timo.

Para estas fechas ya deberían haber salido las y los coordinadores estatales “para la defensa de la transformación”, ese título orwelliano que disfraza, como policía chino, lo que serán las candidaturas a las 17 gubernaturas en juego el próximo año. No han salido y es un problema en tiempo real porque las primeras encuestas no favorecían a quienes quiere la presidenta Claudia Sheinbaum que ganen las mediciones. Iván Silva, el estratega en jefe designado por la mandataria, está prolongando el proceso para que los números se acomoden a los deseos de Palacio Nacional , pero no salen los resultados que necesitan.

Cuatro estados representan el mayor problema para los deseos de la Presidenta: Baja California Sur, Nayarit, Tlaxcala y Zacatecas, donde compromisos adquiridos no están pudiendo ser cumplidos.

En Baja California Sur, el interés estratégico de Sheinbaum apunta a que la candidatura quede en manos de la alcaldesa de La Paz, Milena Paola Quiroga, a cuya precampaña le ha abierto Silva una enorme tubería por donde están fluyendo millones de pesos que sobresalen, incluso, en comparación con los recursos destinados a estados de mayor peso electoral. Pese a ello, Quintero no logra aventajar en las encuestas al diputado Manuel Cota, hijo del exgobernador Leonel Cota y respaldado también por otro exmandatario en la entidad, Narciso Agúndez. Cota responde a los intereses del senador Adán Augusto López e indirectamente a los del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El otro caso es Nayarit, que tiene un relieve peculiar, porque la candidata que originalmente escogieron en Palacio Nacional es Geraldine Ponce, alcaldesa con licencia de Tepic, considerada una extensión personal de López Obrador, quien se mantuvo muy cerca de ella durante su gobierno. Ni el carisma de López Obrador ni la voluntad política de Sheinbaum están logrando frenar a quien puntea en las encuestas para escoger abanderado: el alcalde con licencia de Bahía de Banderas, Héctor Santana.

Santana fue, desde un principio, el delfín del gobernador Miguel Ángel Navarro, que desde hace casi dos años fue denunciado por el empresario Eduardo Valencia de manejar una red de despojo a particulares, empresarios y ciudadanos extranjeros en ese municipio. Asimismo, los dos han sido señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado, que se reforzaron por la investigación en Estados Unidos, cuyos resultados derivaron en el desmantelamiento de una red de lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación que operaba mediante un esquema de fraudes de tiempo compartido en Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Ambos han negado las imputaciones.

Las encuestas en Tlaxcala son otro dolor de cabeza para Silva. El candidato de la Presidenta es el alcalde con licencia de Tlaxcala capital, Alfonso Sánchez García, hijo del exgobernador Alfonso Sánchez Anaya, que fue impulsado al cargo en 1999 por el actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y tiene como operadores políticos a personas allegadas a la mandataria. Esta semana, sus operadores buscaron sorprender y forzar su nominación como coordinador, mediante una avalancha de felicitaciones en las redes sociales, que tuvo que ser frenada por la líder nacional de Morena, Ariadna Montiel.

Sánchez García no ha podido dar mejores resultados que la senadora Ana Lilia Rivera –quien en un reciente evento público mostró su músculo con el ala dura de Morena, encabezada por Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la presidenta Sheinbaum–; Laura Itzel Castillo, secretaria de la Mujer; Virgilio Martínez Miranda, vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado; la diputada Dolores Padierna; y el senador Gerardo Fernández Noroña.

En Zacatecas, el bajo rendimiento de la senadora Verónica Díaz ha hecho tambalear los acuerdos con el diputado Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, con la Presidencia y con el partido, que a cambio de sacrificar a su hermano Saúl, también senador, acordó que él designaría a la sucesora de su otro hermano, David, el actual gobernador. En las encuestas puntea el diputado con licencia y exalcalde de Zacatecas capital, Ulises Mejía, que aventaja casi dos a uno a Díaz, que nació en Fresnillo, el bastión histórico de los Monreal. Mejía tiene el apoyo de Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro y hombre de la presidenta Sheinbaum, que se ha cruzado al cacicazgo de los Monreal en Zacatecas.