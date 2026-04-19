Morena y su tequilazo frackeado en las rocas

La sonrisa de Diego del Bosque , Tony Castro, Cecilia Guadiana, Luis Fernando Salazar , Alberto Hurtado, Alejandra Salazar y Cintia Cuevas , entre otros, soslaya la respuesta de Attolini a los medios de comunicación cuando le interrogaron sobre dicha fotografía: “Por el momento no tengo nada que decir. La foto es real, claro. Tendré una respuesta que será contundente para que el pueblo de Torreón nunca tenga duda sobre mi integridad” (PolíticoMX: 11-02-2026).

Dos imágenes: en la primera están los primíparos morenistas de Coahuila, con la misma sonrisa del diputado local Antonio Attolini , cuando aparece en una fotografía abrazando al alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera , en fecha previa a la aprehensión del edil por delincuencia organizada, secuestro agravado, extorsión, desvío de recursos, violencia política de género y vínculos con el CJNG .

La réplica nunca llegó. Y el pueblo de Torreón, que ansioso esperaba su aplastante respuesta, quedó con una frase clavada en su inteligencia: “No manches, Toñito, nos engañaste. Igual no íbamos a votar por ti porque ni de Torreón eres, pero nos dejaste dolidos porque nos gustaba verte imitar al santista Matías Vuoso cuando bailaba ‘La cumbia del Oso Polar’ al anotar un gol en el estadio Corona”.

Mientras esta decepción colectiva ocurre, al son de la orquesta La Barredora y su conocido éxito, “Dicen que (los gringos) dicen de mí”, Diego y su primo Tony barren debajo de los cimientos del segundo piso de la 4T los nombres de Adán Augusto López, Andy López Beltrán, Rubén Rocha, Cuitláhuac García, María del Pilar Ávila y Alfonso Durazo, integrantes, entre otros, de una lista de políticos guindas acusados desde EU por sus vínculos con el crimen organizado.

En la segunda imagen, sin abandonar su sonrisa congelada, los jóvenes morenistas (con el chavorruco Salazar incluido) están sentados mirando un video de Luisa María Alcalde de 2014, en el cual, con actitud fiera e izquierdista, rechazaba la reforma energética peñanietista para aprobar la práctica del fracking en México.

Alcalde aparece en este video con otra persona, con la cual imita una narración –rápida, ágil e intensa– de un partido de futbol, por ser las fechas del Mundial 2014.

El video aterroriza por su vigencia premonitoria y cíclica: porque repite lo que ocurrirá con la aprobación del fracking en 2026.

Inicia el video con esta imagen: “No al fracking. El agua vale más que el gas”. Y continúa el intercambio frenético de frases entre los dos narradores: “Se hizo una reforma en el Congreso para modificar la Constitución y permitir la participación del capital privado y extranjero en la industria petrolera. La reforma fue aprobada por abrumadora mayoría en el Congreso. La oposición no es escuchada y se hacen oídos sordos a los argumentos que la contradicen. Se perfilan las fechas para el extraordinario. Se hacen coincidir con el Mundial (de 2014). Todo el mundo está viendo la tele (...) Ni los diputados saben de qué se trata. México le empató a Brasil; la euforia es total, oscurece todo lo demás. ¡Paco Memo le dice que no a Neymar! Las comisiones sacan el dictamen. Se reúnen los plenos. Se manda la instrucción. Se sube el dictamen al pleno (...) Nadie sabe nada sobre el tema. Chevron se soba las manos. Exxon da el anuncio a sus inversionistas. (Miguel Ángel) Osorio y Peña se abrazan. Se lee la última reserva. Se desecha de plano. Viene el fracking. Viene servidumbre. Viene pobreza. Viene contaminación.

“Están a punto de votar. Se cierra el tablero electrónico (...) Se cuentan los votos, ¿y? ¿Cómo termina? ¿Jugamos como nunca y perdimos como siempre? ¡Viene más fracking!”.