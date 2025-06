Morenistas: Los vecinos incómodos de Polanco

La policía de la Ciudad de México, sector Miguel Hidalgo, ha recibido en semanas recientes distintos reportes de queja por la actuación prepotente de un vecino. Llega acompañado de un dispositivo de seguridad compuesto por al menos dos camionetas Suburban de modelo reciente, de las cuales bajan alrededor de 12 elementos fuertemente armados y lo escoltan en círculo para que camine los dos metros que hay de la banqueta a la entrada del edificio que visita frecuentemente y donde aparece registrado como inquilino.

La ridícula escena, digna de los priistas o panistas más rancios, es autoría de un morenista: Alex Tonatiuh Márquez Hernández, director general de Investigación Aduanera, quien según distintas notas periodísticas está en la mira del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos actos de corrupción y vínculos con el crimen organizado en operaciones de huachicol fiscal.

Uno de los registros de la policía de la Ciudad de México señala que sus elementos atendieron un reporte la noche del 23 de mayo, cuando las dos camionetas Suburban llegaron a la calle de Presa Falcón a alta velocidad y cerraron la circulación a la altura del número 243. Como no portan placas de circulación y los guaruras no se identificaron, vecinos solicitaron el apoyo. Los policías hicieron preguntas de rutina y luego argumentaron que no podían actuar porque quien generaba la molestia era personal de aduanas.

Al día siguiente se repitió la escena, pero el alboroto fue atestiguado por más gente: personal de un Oxxo y repartidores vieron cómo un vecino molesto le reclamó a Márquez Hernández. En respuesta él llamó a sus escoltas, que ya se habían alejado unos metros, y al acercarse comenzaron a intimidarlo. El funcionario le aseguró al vecino que ya lo había investigado y que no debería interferir con alguien que representaba al Estado de derecho. Otro ridículo. En respuesta, el vecino le respondió que ni la presidenta Sheinbaum traía ese nivel de protección.

Para este espacio pude obtener imágenes de los permisos de circulación de las camionetas en las que viaja Márquez Hernández. Son emitidos por el gobierno de Morelos, ante la falta de tarjetas de circulación. Ambas unidades son 2024, con placas RAU232E y PYS346E. El propietario es Grupo Turbofin SAPI de CV, dedicado al arrendamiento de vehículos e investigado por la asignación de contratos públicos millonarios en Baja California, Sinaloa, Quintana Roo e Hidalgo, todos gobiernos morenistas.

Ni modo que vaya a haber algo extraño en esas alianzas, ¿o sí?

El título de esta columna habla en plural. El otro vecino incómodo de Polanco es uno que no sólo salió malo para negociar con la CNTE y que los maestros lo han dejado en mal frente a la Presidenta. También resultó ser un fiasco en temas inmobiliarios. Hace unos días personal de su mayor confianza lo escuchó reclamar porque le quitaron de las manos el departamento que quería comprar junto al suyo en el piso 14 de la torre Carso 303, en la esquina de Miguel de Cervantes Saavedra y Lago Zurich, con valor mercado de 25 millones de pesos. El problema no fue que le faltaran billetes, sino que no encontró un prestanombres para poder crecer su propiedad y alguien actuó más rápido.

