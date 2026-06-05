Apoya Samuel García a Morena Coahuila en boicot electoral

Y es que sólo así se explica que Paul Cortés, jefe del grupo de inteligencia al servicio de Morena, tenga permiso para operar en Coahuila y abandonar su trabajo en el gobierno neoleonés.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García , se encuentra presumiblemente detrás de la banda de hackers que busca boicotear la elección a diputados locales del próximo domingo en Coahuila.

Documentos en poder de esta columna señalan que Cortés Suárez, al 3 de junio de este año, está en la nómina del gobierno de Samuel García, con el número de empleado 741844.

En su historial laboral, Paul aparece con entradas y salidas en la administración estatal, siempre con el cargo de director de Análisis e Información, como hasta ahora sigue.

Cortés Suárez fue acusado en 2024 de filtrar desde la Fiscalía de Nuevo León más de 900 carpetas de investigación y 13 mil archivos al hacker Scorpion, en venganza porque sería despedido.

El agente de inteligencia trabajó también para los gobernadores de Coahuila, Rubén Moreira Valdez y Miguel Riquelme, y facturaba vía la empresa Multiservicios Integrales del Norte S.A.

La citada compañía, fundada en sociedad con el actual candidato de Morena a diputado local por el distrito 3, Alfonso Almeraz, y dedicada a asesoría informática, estaba ubicada en Monclova.

Fuentes al interior del grupo de analistas en inteligencia reconocieron que fueron enviados de Nuevo León para apoyar la campaña de Morena y operar el día de la elección.

Entre los trabajos de campaña del equipo de hackeo neoleonés se destaca “pinchar” celulares de candidatos y directivos del PRI, grabar conversaciones y bajar mensajes de WhatsApp.

El próximo domingo, el plan es inhibir las señales de los celulares de los líderes y activistas del PRI y de UDC, además de generar denuncias electorales falsas en casillas para provocar caos policial.

¿Se quedará el PRI de Diego Rodríguez de brazos cruzados?

Cuna de lobos

Mucho de verdad hay en lo que el líder estatal de México Avante, Fernando Rodríguez, dice cuando afirma que recogió y dio dinero y comida a su ex amigo, Ricardo Mejía Berdeja.

El político lagunero, para variar, fue echado del gobierno estatal, con una mano atrás y otra adelante, tras las derrotas de Raúl Sifuentes y Alejandro Gutiérrez, y la asunción de HMV.

Pero el bien llamado “Demonio de Tasmania” oculta que resultó el principal beneficiario cuando Mejía Berdeja fue subsecretario de Seguridad Pública y luego aspirante al gobierno de Coahuila.

Así es que lo que Fernando hizo al levantar de la pobreza a Ricardo lo cobró con creces, y más, porque también le pidió fuertes cantidades de dinero al diputado del PT, Antonio Flores Guerra.

La supuesta lealtad de Fernando con Mejía Berdeja se rompió cuando este le dio la diputación plurinominal a Tony, y por eso acusó a Ricardo de traicionero, luego de lo que hizo por él.

Aunque en realidad, ni Fernando ni Víctor Severo Ortiz le son, ni le fueron leales al Tigre, pues solo lo usan y lo usaron para sus fines personales y para pedir dinero a su nombre.

A otro perro con ese hueso...

Tierna, tierna...

“A veces me cuestiono si vale la pena estar en la política”, posteó la senadora Cecilia Guadiana ayer en redes sociales.

Luego reflexionó sobre no estar obsesionada con el proyecto personal y escribió que los tiempos de Dios son perfectos.

Cecy concluyó su posteo con el mensaje de que se mantendrá activa por la gente de Coahuila, que es valiente y merece mejores oportunidades.

Si le quieren ver el lado bueno, es evidente que la muchacha aún está limpia, con piel delicada y sensible a críticas y denostaciones.

La mala noticia es que esa delicadeza y sensibilidad demuestran que carece del carácter necesario para gobernar Coahuila.

¿Usted qué opina?