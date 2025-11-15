Música para madurar

¿Les platico? ¡Arre! Emiliano Zapata -el guitarrista insurgente- cumple 32 años el próximo 29 de este noviembre. Comenzó a estudiar el instrumento a sus 14 y hoy, egresado de la Licenciatura en Música por FAMUS, de la UANL, es un reconocido concertista de música clásica, antigua y contemporánea.

Nació en Monterrey y viaja constantemente, invitado por organizaciones internacionales para compartir su destreza como guitarrista y sus conocimientos de cultural musical. Antes de ejecutar cada pieza, le gusta platicarle al público de qué se trata, de dónde viene y a dónde va lo que escucharán en seguida.

Rescato de su conversatorio en el Auditorio “Silvestre Revueltas” de la Facultad de Música FAMUS-UANL, los siguientes apuntes:

- “Cuando interpreto esta música termino cansado, pero muy feliz”.

- “La pandemia es una época borrosa; para mí fue como un sueño”.

- “Este tipo de música me enseña el valor de la perseverancia, de estudiar lentamente, porque en esto, las prisas no ayudan”.

- “Estos autores nos hacen viajar a través de los sentimientos, que abarcan introspección, diversión, baile, amor y todo en un movimiento circular”.

- “Esta música transmite mucho”.

”Levantamiento en armas...”

Entonces, sin más, escuchemos y veamos a Emiliano Zapata, émulo de uno de los principales protagonistas de la Revolución Mexicana.

La noche de este jueves presenciamos un acto más de su “levantamiento en armas”, empuñando la guitarra insurgente y detonando sentimiento en cada trazo de sus manos.

PROGRAMA: - “Reflexión #2”: Andrés Olmos.

- “Preludio y Doublé, de la suite BWV 997”: Johan Sebastian Bach.

- “Preludio del Retablo Antiguo”: Antonio Laguna.

- “Sonata para Guitarra”: Joaquín Turina.

- “Nocturno Reberi”: Julio Regondi.

- “Tres piezas españolas, Fandango, Pasacania y Zapateado”: Joaquín Rodrigo.

- Segunda Sonata para Guitarra: Eduardo Angulo.

NOTA DEL EDITOR: Este concierto fue videograbado totalmente en Hi-Res, audio de alta resolución, y se presenta completo aquí, dividido en 19 segmentos, que incluyen la explicación previo a cada obra).

CAJÓN DESASTRE: - Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván, más la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza, reportándose desde Panamá.

- Y hoy, todo México al levantamiento insurgente pacífico, para honrar la memoria de Carlos Manzo y de Bernardo Bravo, también.