Nacimiento liberador

Primero existe sólo el Espíritu Divino.

Con la creación, existe la materia y el espíritu.

En el hombre se da la unión de cuerpo sensible y alma inmortal.

Se tiene así, existiendo, lo humano y lo divino. En el nacimiento en Belén se ha unido lo humano con lo divino.

En el niño que nace se da la unión de lo divino y lo humano. En Jesús, el Cristo, el Ungido, se une no sólo lo espiritual y lo material, sino también lo temporal terrenal y lo eterno celestial. El recién nacido es Hijo de Dios y hombre verdadero.

LA UNIÓN PERFECTA

El Concilio de Calcedonia definió que lo divino y lo humano están unidos en Cristo inconfuse et indivise, es decir, sin confusión ni división.

No puede haber ni dicotomía ni reduccionismo. Ni confusión ni división. Es lo que se llama la unión hipostática. De dos naturalezas: la divina y la humana, en una persona divina.

El Padre creador envía a su Hijo para que sea el liberador, el Salvador del hombre y la mujer, heridos y derrotados por el mal.

ALEGRÍA INCOMPARABLE

La auténtica alegría de la Navidad es reconocer, en ese nacimiento, a Dios mismo, que se da en su Hijo para que se ofrezca en sacrificio, siendo inocente, para que los culpables puedan ser perdonados, si hay en ellos arrepentimiento y rechazo de todo lo que ha impedido llevar a feliz cumplimiento el plan salvador del Padre Creador.

Regocijarse, regalar en reciprocidad, reconstruir relaciones, sanándolas con comprensión y perdón, romper ataduras activando la energía espiritual en esta festividad es el renacimiento interior, que permite que Quien es la Vida la viva ya en nosotros, victoriosos de egoísmos perniciosos.

LOS REGALOS

Se considera como gran regalo que se nos haya enviado un Salvador.

Por eso hay una inclinación a dar y darse. Cada felicitación, cada abrazo es también un obsequio cordial.

La tarea esencial es lograr tal limpieza interior que cada creyente pueda convertirse en un regalo para el que nace en Navidad.

EL FRÍO

Entra el frío con temperaturas polares.

Muchos lo sufren por falta de abrigo y otros lo disfrutan con fotos, cobijas y con deportes de temporada, o con climas artificiales, en interiores, que contrastan con heladas exteriores. La cobija no usada ya no pertenece a quien la tiene guardada, Ya es propiedad de quienes no pueden comprarla.

TÉ CON FE

-¿La muñeca fea fue a dar al basurero?

-Sí, pero la encontró la hijita del pepenador y la trata y la trae como si fuera una princesa...