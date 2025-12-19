Romance del Nacimiento
Va María en el burrito
Con el rumbo de Belén,
Lleva en su seno al niñito
Que nos traerá todo bien.
José con rienda en la mano
Escoge el mejor terreno
Con su paso -que es muy sano-
Ver ya Belén es muy bueno.
TE PUEDE INTERESAR: Atención con gozo o melancolía
No es posible hallar lugar
En el albergue atestado
Y se fueron a buscar
Algún lugar adecuado.
Saca un pastor sus ovejas
De una cueva en periferia
María se alegra sin quejas
Y, en José, su cara es seria.
Muy limpio el recinto ya,
José lo arregló muy bien.
La paja, muy tibia está
Y el piso, terso también.
Como atraviesa la luz
La limpieza de un cristal,
Nace de María JESÚS
Que viene a vencer el mal.
Cantos de ángeles oyeron
Los pastores que dormían
Gran anuncio recibieron
Que ahuyentó lo que temían.
“Un Salvador ha nacido
Para darle gloria a Dios
Una paz ha amanecido
A aquel que escuche su voz”.
Escogieron leche y queso
Y corrieron bajo estrellas
Solo aquel pastor travieso
Cayó y dijo: “¡están muy bellas!”.
Ante el pesebre, María
Recibió humildes regalos.
Los daban con alegría
Olvidando los días malos.
Renace Jesús glorioso,
Como en una Navidad,
En corazón generoso
Que hace vida su verdad.
TÉ CON FE
-¿Qué ha de hacer la Navidad en nosotros?
En el Bautismo Jesús nace para ti. Un día pones tu atención en Cristo que vive en ti. Y, en cada Navidad, renace Jesús en ti, porque quiere vivir ya, en plenitud, su vida en ti, liberándote del “yo”. En Él ya está dado todo lo que intentes tú pedir...