Romance del Nacimiento

Va María en el burrito

Con el rumbo de Belén,

Lleva en su seno al niñito

Que nos traerá todo bien.

José con rienda en la mano

Escoge el mejor terreno

Con su paso -que es muy sano-

Ver ya Belén es muy bueno.

No es posible hallar lugar

En el albergue atestado

Y se fueron a buscar

Algún lugar adecuado.

Saca un pastor sus ovejas

De una cueva en periferia

María se alegra sin quejas

Y, en José, su cara es seria.

Muy limpio el recinto ya,

José lo arregló muy bien.

La paja, muy tibia está

Y el piso, terso también.

Como atraviesa la luz

La limpieza de un cristal,

Nace de María JESÚS

Que viene a vencer el mal.

Cantos de ángeles oyeron

Los pastores que dormían

Gran anuncio recibieron

Que ahuyentó lo que temían.

“Un Salvador ha nacido

Para darle gloria a Dios

Una paz ha amanecido

A aquel que escuche su voz”.

Escogieron leche y queso

Y corrieron bajo estrellas

Solo aquel pastor travieso

Cayó y dijo: “¡están muy bellas!”.

Ante el pesebre, María

Recibió humildes regalos.

Los daban con alegría

Olvidando los días malos.

Renace Jesús glorioso,

Como en una Navidad,

En corazón generoso

Que hace vida su verdad.

TÉ CON FE

-¿Qué ha de hacer la Navidad en nosotros?

En el Bautismo Jesús nace para ti. Un día pones tu atención en Cristo que vive en ti. Y, en cada Navidad, renace Jesús en ti, porque quiere vivir ya, en plenitud, su vida en ti, liberándote del “yo”. En Él ya está dado todo lo que intentes tú pedir...