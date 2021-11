New Kids on the Block, Jonas Brothers y los Beatles

Aunque no hubo muchas sorpresas en la edición 2021 de los American Music Awards que como aquí anticipamos se realizaron el domingo pasado, hubo una que no muchos esperaban.

Y es que si la agrupación más premiada de la noche que fueron los máximos exponentes del K-Pop actual, BTS, era cuestión de su orden de aparición para compartir el escenario con la no menos exitosa banda británica Coldplay para interpretar su más reciente dueto, la reunión que muchos celebraron desde el momento en que se dio, hasta horas y días después, fue la de las boy bands ochenteras New Kids on The Block y New Edition dando una probadita a sus fans alrededor del mundo de su gira en conjunto para el año próximo que anunciaron al final de sus números aprovechando la ocasión.

Si bien es cierto que New Edition no causó en México la misma euforia que en Estados Unidos en su momento puesto que para cuando los conciertos internacionales comenzaron a proliferar en nuestro país a finales de los años 80 ya se habían desintegrado por vez primera dado que su más conocido integrante, Bobby Brown, ya triunfaba hasta haciendo canciones para películas (como en “Los cazafantasmas 2”), con New Kids on the Block sucedió todo lo contrario, ya que aprovecharon la naciente “invasión popera” en escenarios mexicanos para visitar en apoyo a su segunda producción, “Step by Step”, a principios de los 90 complementando con los éxitos de su primera producción “Hangin' Tough” y el resto es historia.

Mientras esto sucedía con estas boy bands del siglo XX, en vísperas de la celebración en Estados Unidos del Día de Acción de Gracias ayer jueves, desde el martes pasado las plataformas de streaming aprovecharon para estrenar producciones especiales protagonizadas por agrupaciones también de varones que en el pop o en el rock and roll han hecho sus respectivas historias tanto en este nuevo milenio o también en el siglo pasado pero con nuevas contribuciones para legados ya muy firmes para la posteridad.

La primera de ellas es la de Jonas Brothers, quienes luego de haber estrenado conciertos y documentales previos en plataformas como Amazon Prime el martes estrenaron a nivel mundial incluyendo México en otra plataforma competitiva como Netflix “Jonas Brothers Family Roast”, un especial que brinda la oportunidad de ver imágenes insólitas del famoso trío de hermanos a través de sketches, canciones, juegos e invitados especiales entre los que sobresalen, por ejemplo, el músico y cantante Jon Legend, quien es uno de los que bromean con los Jonas al aparentemente ensalzarlos a más no poder en primera instancia, para rematar refiriéndose a los Beatles.

La segunda opción tiene precisamente al inmortal cuarteto de Liverpool puesto que en su caso desde el día de ayer es Disney Plus la que estrenó una miniserie de tres partes con material inédito de los Beatles que bajo el título de “Get Back” se rodó en el año de 1969 para el documental ganador del Oscar “Let It Be” y de cuya recopilación se encargó el ganador del Oscar al Mejor Director del 2003, Peter Jackson, por la también Mejor Película de aquel año, “El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey”. Ya se imaginarán entonces el tesoro que encontró y ahora comparte.

Comentarios a: tavoneto69@yahoo.com.mx