Ni una nota, ni una señal

Apenas aperturaron la plaza comercial. En San Pedro Garza García todos se mide en dólares. Idéntico a Polanco, Santa Fe en la cdmx y las zonas nice de Jalisco.

Invierta en espacios amigables, socialmente responsables y con alto valor de plusvalía. Alma ya contaba con clientela selecta. Muchas de sus compañeras de la primaria, secundaria, la prepa y el tec de monterrey.

Zapatos pret a porter. Tacón cubano y echura vistosa. Los diseños barrocos, churriguerescos y de motivos indígenas de Nayarit. Almaloca boutique de confianza. Única tienda en la republica mexicana. Atención por cita. Le resuelve dudas, precios, tamaños y tiempo de entrega por la dueña misma.

Emoción tras eslabón. Ni siquiera en punto valle cuentan con tanta exclusividad. Almaloca va más allá de la filosofía, meta o nociones. Treinta años de experimentación. Viajes al interior de la república. Ceremonias con Huicholes, Tarahumaras, Tlahuicas, y antiguos Aztecas, conocedores y herederos de las tradiciones ancestrales menos conocidas en la fabricación de calzado para dama.

Figure usted. Muchas de las princesas sacrificadas en Teotihuacán, antes de perder el corazón con el cuchillo de obsidiana, usaron la misma forma de zapatillas. Entregaban el motor de vida. A cambio obtuvieron la eternidad.

Almaloca mantiene en lo privado la lista de compradoras. Imagina cuantas esposas de políticos nacionalistas, de la 4T, vinculados con pagos exorbitantes. Nada simple. Hasta las piedras preciosas en el engarzado. Nada sencillo al maestro curtidor.

Almaloca tiene de vecina en la plaza a Melina, la siempre representante en los medios de comunicación por la certidumbre al leer las manos, tirar las cartas o barrerte cada principio de mes.

Melina poco tolera la abundancia de Almaloca. Sus empleadas en bodega y contabilidad deben estar lanzando desde la azotea puños de sal. Caen como lluvia en el techo y en el letrero de Welcome.

Entre las privilegiadas existen envidias. Nada fácil conservar la pureza del apellido. Para el 2026 habrá mucha inestabilidad financiera, rumores de guerra y harto desempleo. Los comunistas seguirán ganando. Ni modo. Sacar los dólares y conservarlos en las Caimán. Por si se ofrece. Nadie tiene comprada la salud o la vida. Ni siquiera nosotras. Las ultrapoderosas.