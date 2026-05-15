No bastará un cambio en el mando de Pemex

Juan Carlos Carpio Fragoso , quien era el director corporativo de Finanzas hasta este jueves, será el nuevo director. Carpio tiene vínculos con la presidenta desde su paso por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y fue parte del equipo de la entonces secretaria de Finanzas capitalina, y ahora secretaria de Energía, Luz Elena González.

Al cumplirse año y medio desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, Víctor Rodríguez Padilla deja la dirección de Petróleos Mexicanos . Según el video compartido por la presidenta, Rodríguez Padilla —quien antes había sido básicamente académico— al aceptar la enorme responsabilidad que conllevaría dirigir una de las petroleras más emproblemadas del mundo, le dijo que sólo lo tomaría año y medio para regresar después a la academia. No sé si alguien de verdad consideró que en 18 meses se podría arreglar una empresa con los problemas que tiene Pemex, pero esa es otra discusión.

El cambio llega en un momento crítico. Pemex acumuló una pérdida neta de 46 mil millones de pesos entre enero y marzo, un deterioro de 6.1% respecto al mismo periodo de 2025, impulsado principalmente por una caída del 25.3% en el valor de las exportaciones de crudo derivada de un desplome del 38.8% en el volumen exportado. La producción de crudo apenas avanzó 0.4% para ubicarse en 1,368 millones de barriles diarios, su segundo nivel más bajo en 16 años. La deuda financiera bruta se redujo 30.5% frente al mismo trimestre de 2025 —pasando de 2.05 a 1.43 billones de pesos—, un dato que la administración saliente exhibe como logro, aunque la empresa sigue cargando un patrimonio neto negativo de 1.89 billones de pesos y una deuda con proveedores y contratistas de 375 mil millones de pesos, la segunda más alta del periodo analizado desde 2011.

En materia ambiental, el envío de gas natural a la atmósfera se disparó 78.6%, equivalente al 12.7% de toda su producción de gas, mientras las emisiones de óxidos de azufre alcanzaron su nivel más alto desde 2012.

El nuevo director asumirá además el reto de cumplir el compromiso del gobierno federal de que Pemex deje de requerir apoyos de la Secretaría de Hacienda a partir de 2027, para que a partir de entonces la petrolera se sostenga con recursos propios. Este escenario aún genera escepticismo entre analistas: Moody’s estima que Pemex necesitará alrededor de 7.5 mil millones de dólares en 2027, pues si la empresa continúa con un negocio de refinación con pérdidas y caída en la producción, no logrará cubrir sus obligaciones financieras de manera autónoma. Carpio, precisamente uno de los arquitectos de la estrategia financiera reciente, deberá demostrar que la reducción de deuda lograda es sostenible sin el respaldo del erario.