NO es morenista. Su hermano ataca sin piedad a CSP, pero quiere gobernar por Morena

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    NO es morenista. Su hermano ataca sin piedad a CSP, pero quiere gobernar por Morena
    Manuel y Tatiana Clouthier Carrillo. Grupo Detona/Diseño Edwin Sánchez Landeros

Plácido Garza DETONA Tatiana, con estos antecedentes, ni cómo...

¿Les platico? ¡Arre!

A Manuel Clouthier Carrillo habría que recordarle una de las máximas que hicieron famoso a su padre: “No trates de destruir a alguien en público si puedes hacerlo en privado”.

A su hermana, bastaría con pedirle que repasara los discursos del Maquío, donde la palabra que más veces aparecía en su léxico -verbal y por escrito- fue CON-GRUEN-CIA.

Manuel chico está en su derecho de criticar el mandato de la presidente Claudia Sheinbaum.

Pero Tatiana no se mide cuando repite una y otra vez que ella no está afiliada a Morena.

Dice que tras su salida del PAN se hizo el propósito de no afiliarse a ningún otro partido, pero quiso ser alcaldesa de San Pedro peleando contra Mauricio Fernández Garza (QEPD), abanderada por el PANAL de Elba Esther Gordillo. Sobra decir que perdió estrepitosamente.

Luego fue reclutada por López Obrador y cuando éste ya tenía ganada la elección de 2018, la hizo su coordinadora de campaña.

Después, la 4T y Morena -el partido del cual reniega- la hicieron Secretaria de Economía y titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior.

$!Manuel y Tatiana Clouthier Carrillo.
Manuel y Tatiana Clouthier Carrillo. Grupo Detona/Diseño Edwin Sánchez Landeros

En el seno de su familia hay uno de los más feroces críticos de Morena y de la 4T.

Al ser confrontada contra su NO afiliación a Morena y al mismo tiempo buscar una gubernatura por ese partido, se justifica diciendo que ella cree en el proyecto de transformación de la 4T y que su partido se llama México.

Es una salida retórica. A ver quién se la cree.

Ahora que todavía no se decide quien buscará la gubernatura de NL por ese partido, sus apariciones públicas son un concierto de incongruencias.

No quiero saber qué pasaría si se saliera con la suya.

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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