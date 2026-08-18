NO es morenista. Su hermano ataca sin piedad a CSP, pero quiere gobernar por Morena
COMPARTIR
TEMAS
Personajes
Plácido Garza DETONA Tatiana, con estos antecedentes, ni cómo...
¿Les platico? ¡Arre!
A Manuel Clouthier Carrillo habría que recordarle una de las máximas que hicieron famoso a su padre: “No trates de destruir a alguien en público si puedes hacerlo en privado”.
A su hermana, bastaría con pedirle que repasara los discursos del Maquío, donde la palabra que más veces aparecía en su léxico -verbal y por escrito- fue CON-GRUEN-CIA.
Manuel chico está en su derecho de criticar el mandato de la presidente Claudia Sheinbaum.
Pero Tatiana no se mide cuando repite una y otra vez que ella no está afiliada a Morena.
Dice que tras su salida del PAN se hizo el propósito de no afiliarse a ningún otro partido, pero quiso ser alcaldesa de San Pedro peleando contra Mauricio Fernández Garza (QEPD), abanderada por el PANAL de Elba Esther Gordillo. Sobra decir que perdió estrepitosamente.
Luego fue reclutada por López Obrador y cuando éste ya tenía ganada la elección de 2018, la hizo su coordinadora de campaña.
Después, la 4T y Morena -el partido del cual reniega- la hicieron Secretaria de Economía y titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior.
En el seno de su familia hay uno de los más feroces críticos de Morena y de la 4T.
Al ser confrontada contra su NO afiliación a Morena y al mismo tiempo buscar una gubernatura por ese partido, se justifica diciendo que ella cree en el proyecto de transformación de la 4T y que su partido se llama México.
Es una salida retórica. A ver quién se la cree.
Ahora que todavía no se decide quien buscará la gubernatura de NL por ese partido, sus apariciones públicas son un concierto de incongruencias.
No quiero saber qué pasaría si se saliera con la suya.