No nos perdamos en el mar de datos de la economía mexicana

Una vorágine de información fluyó la semana pasada en diferentes frentes de la actividad económica. Inflación, decisión de política monetaria, empleo y plan de negocios de PEMEX se sumaron a temas de hace quince días como el de la calificación crediticia de PEMEX por parte de Fitch. Pero vayamos por partes.

El dato de inflación de julio confirmó la lectura anterior en el sentido de lo engañoso que pudiera ser la interpretación de esta cifra.

Si bien es cierto el 3.51% registrado al séptimo mes del año, fue el más bajo desde diciembre del 2020, sigue preocupando que el indicador subyacente (4.23%) se encuentre por arriba de la meta y que sea el componente no subyacente (1.14%) el que siga disfrazando la dinámica de precios que vivimos en el país.

Muy probablemente esa sea la razón por la cual el Banco de México decidiera suavizar el ritmo de relajamiento monetario, ahora con una reducción de 25 puntos base y llevando la tasa de referencia a un nivel 7.75%.

Desde luego se repitió la historia en la votación al interior de la Junta de Gobierno, donde la decisión se dio por mayoría, y fue Jonathan Heath – al parecer el único miembro con criterio técnico y profesional – que se opuso a esta medida, proponiendo que la tasa de interés permaneciera sin cambios.

Preocupa que, en el comunicado de política monetaria, el banco central argumente su decisión considerando el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad mostrada por la actividad económica y los posibles impactos ante cambios en políticas comerciales a nivel global sin hacer mención explícita en esa parte a la trayectoria de la inflación.

Tenemos ya un banco central que de facto ha adoptado un mandato dual en la práctica, contrario a lo establecido en el artículo 28 constitucional.

En el tema de PEMEX, el relativo éxito obtenido en levantar capital a través de inversionistas por medio de las notas pre-capitalizadas - asumiendo una garantía implícita del Gobierno Federal - le brinda oxígeno en el muy corto plazo para salir bien librado de sus vencimientos de deuda y algunos pagos a proveedores.

El plan de negocios presentado deja la duda de como llevarán a la práctica esos buenos deseos, sin una buena reingeniería en su plan de negocios, a fin de convertirla en una empresa realmente productiva y rentable. A primera vista, parece una buena noticia que las denominadas “inversiones mixtas” parecen ser la aceptación de que será necesario inversión privada en proyectos conjuntos ya que, sin estos esquemas, PEMEX tenería sus días contados.

Y por último, la celebración con bombo y platillo de los datos de empleos reportados por el IMSS, en el que se alcanzó una cifra histórica de creación de empleos de más de 1.2 millones de puestos de trabajo en el mes de julio, contrasta con los tres meses previos en los que se perdieron 139,444 plazas.

No obstante, dicho incremento explosivo obedeció a la formalización masiva por disposición legal de todos aquellos trabajadores de plataformas digitales. Vayamos asimilando la información.