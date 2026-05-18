Non-Player Character

Después llegaron los renders digitales, las promesas futuristas, los drones municipales, las maquetas brillantes, los cascos blancos, las ruedas de prensa, las columnas incompletas elevadas encima del caos cotidiano.

Monterrey decidió parecer videojuego japonés de bajo presupuesto. Una metrópoli diseñada por alcaldes adictos al PowerPoint. SimCity administrado por juniors con relojes carísimos y vocabulario financiero.

Abajo del monorriel inconcluso sobreviven los NPC.

Nadie pronuncia sus nombres. Nadie recuerda sus rostros. Caminan igual todos los días. Suben rutas saturadas desde Santa Catarina, García, Escobedo, Juárez, Salinas Victoria, Guadalupe, Apodaca. Humanos convertidos en textura urbana. Extras digitales atrapados dentro del videojuego industrial llamado zona metropolitana de Monterrey.

El estudiante dormido rumbo al Tecmilenio. La cajera embarazada rumbo al centro. El obrero acerero respirando polvo metálico. La menor con criatura recién nacida esperando transbordo. El transportista tragando ansiedad.

Todos avanzando debajo del monorriel suspendido como esqueleto faraónico del 2026.

Monterrey ama construir ruinas nuevas. Resulta elegante fracasar con presupuesto estatal.

Los vagones todavía inexistentes ya producen discursos motivacionales. Los políticos prometen movilidad europea mientras la raza continúa prensada dentro de camiones venenosos con clima descompuesto. Arriba, columnas vacías. Abajo, ciudadanos aplastados contra ventanas llenas de mugre. Sociología ferroviaria del derrotado contemporáneo.

El NPC regiomontano jamás protagoniza nada.

Despierta. Produce. Paga. Calla. Repite.

Las noticias del 2026 terminaran convertidas en meteorología emocional para pobres. Cada titular cayó encima del trabajador como pedrada burocrática. Incremento del acero. Ajustes laborales. Cierre industrial. Inteligencia artificial desplazando oficinistas mediocres. Empresas chinas comprando parques industriales enteros. Rentas imposibles. Agua insuficiente. Colonias completas dependiendo del garrafón clandestino. Créditos hipotecarios convertidos en sentencia perpetua.

Mientras tanto, San Pedro presume cafeterías minimalistas donde sirven matcha ceremonial importado desde Kioto para influencers con ansiedad estética.

Dos ciudades coexistiendo mediante desprecio mutuo.

El NPC jamás entra al render aspiracional.

La madre soltera representa personaje secundario favorito del capitalismo norteño. Levanta criaturas ajenas al interés gubernamental. Trabaja jornadas dobles. Consume tutoriales motivacionales sobre empoderamiento mientras lava uniformes escolares durante madrugada gris. Sueña vacaciones inexistentes. Sonríe para fotografías escolares financiadas mediante pagos fragmentados.

Luego aparece Instagram.

Ahí viven las mujeres trofeo con abdomen quirúrgico, brunch ornamental, mascotas europeas, novios criptomillonarios, departamentos verticales construidos encima del antiguo polvo industrial regiomontano.

La madre precarizada mira historias durante quince segundos antes del siguiente turno laboral.

Scrolling sociológico del fracaso.

Los estudiantes tampoco escapan. Miles sobreviven dentro del espejismo universitario. Endeudados antes del primer empleo. Consumidores compulsivos de certificaciones inútiles. Chavos aprendiendo programación, marketing digital, logística internacional, análisis financiero, inglés corporativo. Todos preparados para terminar contestando correos miserables dentro de cubículos iluminados por LEDs depresivos.

NPC académicos. Graduados listos para participar dentro del simulador industrial neolonesco.

Monterrey convirtió el éxito en una franquicia piramidal. Si no produces riqueza visible, desapareces del mapa emocional colectivo. Nadie pregunta felicidad. Nadie pregunta descanso. Nadie pregunta dignidad. Solamente productividad.

“Échale ganas.” Frase favorita del verdugo contemporáneo.

Los acereros continúan entrando a plantas industriales donde el aire sabe a enfermedad futura. Fundidoras iluminando pulmones obreros con partículas invisibles. Hombres envejecidos antes de cumplir cuarenta. Rodillas destruidas. Espaldas convertidas en acordeones humanos. Turnos extendidos mediante amenazas elegantes pronunciadas por supervisores recién egresados del IPADE.

Heroísmo industrial sin reconocimiento.

NPC metalúrgicos cargando desarrollo ajeno. En Salinas Victoria aparecen parques industriales tan enormes como países pequeños. Bodegas infinitas. Tráilers interminables. Guardias privados vigilando mercancía extranjera. El trabajador tarda dos horas llegando al empleo para ganar suficiente apenas para sobrevivir cerca del empleo imposible.

Urbanismo criminal disfrazado de progreso. Mientras tanto, los alcaldes inauguran ciclovías pintadas encima del abandono. Cortan listones. Sonríen junto a influencers inmobiliarios. Hablan sobre “nearshoring” como sacerdotes modernos anunciando segunda venida del capital extranjero.

El NPC escucha términos financieros sin entender absolutamente nada. Solamente entiende hambre. También cansancio.

El transportista vive encerrado dentro del infierno vehicular regiomontano. Camiones, tráileres, ruido, humo, pavimento destruido, cláxones eternos, estrés arterial. El periférico convertido en río mecánico lleno de criaturas desesperadas buscando llegar temprano hacia lugares horribles.

Cada conductor imagina desaparecer. Nadie desaparece.

La dinámica social terminó colapsada. Nadie posee tiempo suficiente para amistad verdadera. El romance cuesta gasolina. La convivencia exige traslados imposibles. Familias enteras sobreviven aisladas dentro del mismo domicilio. Hijos criados mediante pantallas. Padres anestesiados con TikTok. Abuelos olvidados frente televisores encendidos permanentemente.

Monterrey dejó de funcionar como ciudad. Ahora como algoritmo inmobiliario.

El NPC representa simple dato estadístico dentro del dashboard gubernamental. Movilidad: saturada. Salud mental: irrelevante. Violencia doméstica: normalizada. Embarazo adolescente: rutina periférica. Ansiedad laboral: combustible económico.

Entonces aparece el monorriel. Gigante. Inconcluso.

Suspendido encima del fracaso colectivo como monumento futurista dedicado al ciudadano invisible.

Cada columna parece lápida vertical dedicada al tiempo perdido dentro del transporte público. Cada tramo incompleto recuerda promesas recicladas desde administraciones anteriores. Cada render proyecta felicidad inexistente.

Debajo continúan caminando los NPC. El muchacho vapeando rumbo al call center. La enfermera durmiendo sentada. El guardia privado tragando café barato. La adolescente cargando pañales.

El obrero soñando incapacidad médica. Todos atrapados dentro del videojuego neoliberal regiomontano. Sin posibilidad real de abandonar partida.

La sociología del perdedor regiomontano jamás recibe documentales elegantes. Ningún cineasta europeo filmará la tragedia del trabajador esperando camión junto al polvo industrial. Ningún influencer motivacional hablará sobre depresión obrera dentro del parque industrial FINSA. Ningún gurú empresarial mencionará tristeza masculina entre acereros divorciados.

Resulta incómodo monetizar desesperanza auténtica. Más sencillo vender emprendimiento. Más sencillo culpar flojera individual. Más sencillo construir otro puente inútil.

El NPC seguirá avanzando debajo del monorriel inconcluso. Pagará impuestos. Escuchará podcasts financieros. Comerá tortillas recalentadas. Sobrevivirá calor industrial, deudas infinitas, trayectos humillantes, gobiernos cosméticos.

Monterrey necesita millones de NPC funcionando simultáneamente. Sin ellos colapsa todo. Sin ellos ningún pent-house existe. Sin ellos ningún Tesla circula.

Sin ellos ninguna familia poderosa inaugura desarrollos verticales con nombres italianos.

Allí continúa la ciudad. Elevada encima del cansancio ajeno.