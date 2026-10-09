NUDO GORDIANO: ¿Qué hay detrás del voto?

Hace algunos años grabé un video titulado ”Interpretación de la realidad” . La idea central era sencilla, y hoy me parece más vigente que entonces: no vemos la realidad tal como es, sino como la interpretamos. Dos personas pueden presenciar el mismo hecho, llegar a conclusiones opuestas y quedarse cada una convencida de tener la razón. En la vida diaria eso provoca discusiones de sobremesa. En la política, decide gobiernos.

El domingo pasado Brasil fue a las urnas y el resultado trajo una sorpresa que merece algo más que una lectura de porcentajes. La contienda entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro dejó ver, otra vez, un país partido en dos. Al mirar esos números, la pregunta que surge no es tanto quién ganó. Es otra, más incómoda: ¿qué lleva a millones de personas a confiar en proyectos tan distintos entre sí?

Nos gusta pensar que el ciudadano vota después de leer propuestas, comparar trayectorias y revisar resultados. Ojalá fuera así. Pero en la boleta pesan también la esperanza, el miedo, el resentimiento, la fe, la identidad, el hartazgo con quien gobierna o, simplemente, las ganas de creer que alguien va a cambiar las cosas.

Y hay que decirlo sin rodeos: muchos ni siquiera llegan a ese punto. Votan por inercia, por lo que escucharon en casa, o no votan, convencidos de que todo da igual. La ignorancia y la apatía también deciden elecciones, aunque rara vez se mencionen al analizar los resultados.

Por eso hay votos que, vistos desde fuera, parecen no tener lógica. Alguien reconoce que un programa social le ayudó y, aun así, vota contra el partido que lo creó. Otra persona la está pasando mal económicamente y sigue apoyando al gobierno porque comparte sus valores. Un tercero respalda a un candidato cuya política económica lo perjudica, pero con quien coincide en lo religioso o en lo cultural. No es que se contradigan. Cada quien ordena sus prioridades a su manera y, desde ahí, lee lo que pasa.

Brasil lo ilustra bien. Para unos, Lula es sinónimo de programas sociales y de millones de personas que salieron de la pobreza. Para otros, el Partido de los Trabajadores trae a la memoria escándalos de corrupción, un Estado demasiado metido en la economía o una ideología que rechazan. Las urnas registran esas preferencias, pero no cuentan las razones de cada quien.

Tampoco es algo exclusivo de Brasil. Javier Milei llegó a la presidencia de Argentina con la promesa de dinamitar las estructuras de siempre. Donald Trump unió apoyos en torno a la inmigración, el nacionalismo y el enojo contra las élites. Aquí, en México, Vicente Fox supo leer el deseo de alternancia tras siete décadas de gobiernos priistas. Son historias muy distintas, pero en todas el voto fue más que una calificación del presente. Fue una apuesta por el futuro y, muchas veces, un portazo al pasado.

Luego está el miedo, que pesa más de lo que solemos admitir. Miedo a perder el empleo, a la inseguridad, a la pobreza, a la migración, a perder libertades o valores que uno considera innegociables. Cuando el miedo entra en juego, la razón no desaparece, pero suele quedar en segundo plano.

Curiosamente, esa apatía convive con un fenómeno opuesto: hoy se habla de política más que nunca. En las comidas familiares, en el trabajo, en los grupos de WhatsApp. López Obrador lo llamó la “revolución de las conciencias”. Puede que lo sea, pero hablar más de política no siempre implica pensarla mejor.

Y encima, las redes sociales. Nunca habíamos tenido tanta información al alcance de la mano, y nunca había sido tan fácil encerrarnos en una sola versión de los hechos. Los algoritmos nos muestran lo que nos gusta. Poco a poco acabamos oyendo solo a quienes piensan como nosotros y descartando cualquier cosa que incomode nuestras certezas. La información deja de servir para entender el mundo y se convierte en una forma de confirmar lo que ya pensábamos. La discusión política se convierte entonces en un choque de convicciones, y quien piensa distinto ya no es alguien con otra lectura de las cosas. Se vuelve un ignorante, un manipulado o, de plano, un enemigo. Así el diálogo se empobrece y la polarización encuentra tierra fértil.

Dicho esto, sería un error explicarlo todo como una manipulación. La gente tiene experiencias reales, necesidades legítimas y motivos comprensibles para apoyar proyectos distintos. No toda diferencia nace de la desinformación, del mismo modo que no toda convicción es fruto de una reflexión cuidadosa. De ahí la importancia de distinguir entre lo que sabemos, lo que creemos saber y lo que, en el fondo, quisiéramos que fuera cierto.

La democracia nos da la libertad de expresar con el voto lo que preferimos. Pero su salud no depende únicamente de que las boletas se cuenten correctamente. Importan también la calidad de la información que circula, el nivel del debate público y qué tan dispuestos estamos a poner en duda nuestras propias creencias.

Lo de Brasil es un recordatorio de que detrás de cada resultado hay una sociedad compleja, hecha de millones de historias, temores y esperanzas. Quizá lo más importante no sea quién ganó o quién perdió, sino qué llevó a cada ciudadano a decidir como decidió. Una elección determina quién obtuvo más votos. Casi nunca dice por qué.

Y me queda una pregunta de fondo: la democracia garantiza la libertad de votar, pero ¿quién cuida la libertad de pensar antes de hacerlo?