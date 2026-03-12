Nuestro modelo de la ‘Nueva Auditoría’, referente internacional

Opinión
/ 12 marzo 2026
    ESPECIAL

La ASF proyecta al país no como un actor pasivo ni primitivo, sino como un líder proactivo en la construcción de estándares de transparencia, auditoría, fiscalización y nuevas herramientas tecnológicas

La gobernanza pública a nivel global tiene nuevas presiones y otras tantas reeditadas. Destacan, sobre todo, la interdependencia global y los desafíos transnacionales, como es el caso del cambio climático y la transformación digital. Por ello, los espacios en los que se comparte información, buenas prácticas y mecanismos para el fortalecimiento institucional se vuelven tan relevantes. En el caso de las Entidades de Fiscalización Superior (EFS), estos espacios internacionales tienen un valor estratégico innegable, dado que las tareas de las EFS son técnicamente complejas y se desarrollan en contextos caracterizados por la exigencia pública de resultados.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) se ha consolidado con la implementación del modelo de “Nueva Auditoría”, caracterizada por ser una auditoría itinerante y presencial, por invertir en capacitación, sostener un enfoque preventivo y una transformación digital, así como por el desarrollo de tecnologías y la capacitación intensiva de nuestro personal, lo que la ha convertido en un referente a nivel internacional.

Un hito fundamental en esta proyección internacional es la elección, por parte de mis pares, al frente de la Secretaría Ejecutiva de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) para el periodo 2023-2028. Lo cual ha permitido elaborar el Plan Estratégico de la OLACEFS.

Esta participación a nivel internacional ha implicado la promoción de estándares comunes en auditoría, el intercambio de buenas prácticas y la articulación de esfuerzos institucionales para enfrentar problemas compartidos. Esta posición permite a la ASF incidir directamente en la agenda regional, lo que le ha ganado reconocimiento e impulso a las ideas nodales de nuestro modelo de “Nueva Auditoría” –un enfoque preventivo, orientado a generar valor público y no sólo a la detección de irregularidades–. De esta manera, la ASF cumple simultáneamente con su mandato constitucional de fiscalización y, al mismo tiempo, exporta un modelo de gobernanza que prioriza la transparencia y la eficiencia en el uso de recursos públicos.

Quizás uno de los ejemplos más notables de este liderazgo regional se materializó con la realización de la X Conferencia Conjunta OLACEFS-EUROSAI, celebrada en la Ciudad de México en el año 2024. Pensamos que la cooperación internacional en esta materia genera –como se manifestó en el lema de la conferencia conjunta “Auditorías para futuros resilientes”– una suerte de resiliencia frente a la complejidad de los contextos en los que el trabajo de las EFS tiene lugar. Dicho evento reunió a representantes de las 22 entidades de la OLACEFS y cerca de 50 de la Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores de Europa (EUROSAI).

La elección de México como sede no fue casual ni fortuita. Reflejó el reconocimiento internacional al avance mexicano en la adopción de tecnologías y en la consolidación de una cultura de rendición de cuentas preventiva –más trabajo, pero necesario–. En aquel momento, se destacaron experiencias compartidas en la prevención de riesgos y la optimización del control público mediante herramientas digitales en todas nuestras áreas de trabajo como “Cumplimiento Financiero y Forense”, lo que permitió a las EFS latinoamericanas y europeas enriquecer sus marcos metodológicos.

El impacto de este tipo de iniciativas –presentes a lo largo de la historia reciente de la ASF– rebasó lo simbólico y posicionó a México como referente indiscutible en el tema de rendición de cuentas, tanto en América Latina y el Caribe como en el escenario global. La ASF proyecta al país no como un actor pasivo ni primitivo, sino como un líder proactivo en la construcción de estándares de transparencia, auditoría, fiscalización y nuevas herramientas tecnológicas para mejorar procesos.

David Colmenares

David Rogelio Colmenares Páramo egresó de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1974 y de la Maestría en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio por el Instituto Nacional de Ciencias Penales en 2024.

Actualmente es profesor Titular de las materias Política Económica, Economía del Sector Público y Finanzas Estatales en la Facultad de Economía de la UNAM, desde 1978. En 2018 fue nombrado Auditor Superior de la Federación por unanimidad de todas las fuerzas políticas en el H. Congreso de la Unión para el periodo 2018-2026. De 2023-2028 fue nombrado Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y junto a EFS de Perú es miembro pleno del Comité Directivo de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).

