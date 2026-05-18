Nuevo menú para la mesa del comedor: pan, sal y celular
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Alrededor de ella se tejían los dramas, se desbordaba el argumento en debate y discusión y se forjaba el carácter de los personajes
Sea quizás a causa de la pandemia, por las nuevas dinámicas de relación entre los miembros de las familias o debido al ritmo que impone una vida cotidiana en rápido despliegue de actividades y tareas laborales.
El caso es que en este momento está cobrando auge una forma distinta de convivencia en los hogares, que ya alcanzó a los mexicanos. Una manera diferente de estar conectados en el mundo familiar, en antagonismo con la que predominaba hasta no hace mucho tiempo.
Algo similar a lo que pasó con el teléfono fijo, que poco a poco fue desplazado por el móvil; ahora se han transformado los espacios de la interacción cara a cara en el ámbito familiar. Se trata de cómo ha ido desapareciendo la “mesa del comedor” que aglutinaba a los integrantes de las familias.
Incontables escenas del cine, series documentales y programas en general tienen lugar en la mesa de la cocina o del comedor, festejos especiales y del día a día, desayunos, comidas, meriendas, cenas. Alrededor de ella se tejían los dramas, se desbordaba el argumento en debate y discusión y se forjaba el carácter de los personajes.
El comedor como una forma de establecer jerarquías: el padre en la cabecera; la madre, a su derecha, comúnmente. Y si no el padre, la preponderancia del hermano mayor, pero la madre, igualmente a la derecha, sin ocupar la cabecera. Imágenes de televisión y cine replicadas en la realidad, o la realidad replicada en las pantallas.
Alrededor de los primeros fogones se contaron historias y de ellas obtuvimos espléndidos cuentos y leyendas: entre la realidad y las fantasías, que hacían desbordar la imaginación. Cantos de bohemia y grandes enseñanzas al finalizar la comida, en las sobremesas.
Hoy las sobremesas de aquellos lejanos tiempos se interrumpen con la tecnología: si no es la televisión es el brillo azul de las pantallas del celular. Y es por esta línea por donde va el camino al adiós de las mesas de comedor.
Familias cuyo número de integrantes disminuyó, horarios imposibles para la convivencia –turnos matutinos y vespertinos–, así como modificación de roles. Un artículo publicado en la página web de TN, el 14 de mayo, refiere al cambio en el uso de la mesa del comedor: “El diseño de interiores evolucionó junto con los hábitos de vida. Las viviendas son cada vez más pequeñas y la gente busca aprovechar cada metro cuadrado.
“A esto se suman dos factores clave: el auge del minimalismo y la popularidad de los ambientes integrados. En este contexto, las mesas grandes y fijas dejaron de encajar en los hogares modernos”.
La dinámica del residente del hogar y su relación con el mundo exterior: antes, el hogar era el refugio único y personal al cual llegar después de un día laboral; en esta época, se ha convertido en una extensión de esa misma actividad laboral. ¿En dónde impacta esa forma de habitar y de concebir nuestros espacios personales?
Por un lado, desde la exhibición del mundo personal a través de la información retratada en las redes sociales; por el otro, la invasión del mundo exterior en el hogar a través de la tecnología.
El trabajo externo en casa impone adecuar los espacios. Entra, así, una parte de la explicación hacia la nueva definición de estos espacios: el comedor deja de ser una mesa de uso exclusivo para el consumo de alimentos; además, debe cumplir con el encargo de participar en el mundo laboral. La tendencia es incorporar nuevos muebles que, por un lado, puedan moverse de sitio o, por el otro, tengan conexiones para cargadores inalámbricos o enchufes eléctricos, luz integrada, etcétera.
Hace años, el diseñador español Miguel Milá expresó en una entrevista que: “Una casa debe hacérsela el que la vive”. Tanto ahora como entonces, el espacio refleja una propia realidad cotidiana engarzada con el momento social que toca vivir.