Nuevo menú para la mesa del comedor: pan, sal y celular

El caso es que en este momento está cobrando auge una forma distinta de convivencia en los hogares, que ya alcanzó a los mexicanos. Una manera diferente de estar conectados en el mundo familiar, en antagonismo con la que predominaba hasta no hace mucho tiempo.

Sea quizás a causa de la pandemia, por las nuevas dinámicas de relación entre los miembros de las familias o debido al ritmo que impone una vida cotidiana en rápido despliegue de actividades y tareas laborales.

Algo similar a lo que pasó con el teléfono fijo, que poco a poco fue desplazado por el móvil; ahora se han transformado los espacios de la interacción cara a cara en el ámbito familiar. Se trata de cómo ha ido desapareciendo la “mesa del comedor” que aglutinaba a los integrantes de las familias.

Incontables escenas del cine, series documentales y programas en general tienen lugar en la mesa de la cocina o del comedor, festejos especiales y del día a día, desayunos, comidas, meriendas, cenas. Alrededor de ella se tejían los dramas, se desbordaba el argumento en debate y discusión y se forjaba el carácter de los personajes.

El comedor como una forma de establecer jerarquías: el padre en la cabecera; la madre, a su derecha, comúnmente. Y si no el padre, la preponderancia del hermano mayor, pero la madre, igualmente a la derecha, sin ocupar la cabecera. Imágenes de televisión y cine replicadas en la realidad, o la realidad replicada en las pantallas.

Alrededor de los primeros fogones se contaron historias y de ellas obtuvimos espléndidos cuentos y leyendas: entre la realidad y las fantasías, que hacían desbordar la imaginación. Cantos de bohemia y grandes enseñanzas al finalizar la comida, en las sobremesas.

Hoy las sobremesas de aquellos lejanos tiempos se interrumpen con la tecnología: si no es la televisión es el brillo azul de las pantallas del celular. Y es por esta línea por donde va el camino al adiós de las mesas de comedor.

Familias cuyo número de integrantes disminuyó, horarios imposibles para la convivencia –turnos matutinos y vespertinos–, así como modificación de roles. Un artículo publicado en la página web de TN, el 14 de mayo, refiere al cambio en el uso de la mesa del comedor: “El diseño de interiores evolucionó junto con los hábitos de vida. Las viviendas son cada vez más pequeñas y la gente busca aprovechar cada metro cuadrado.

“A esto se suman dos factores clave: el auge del minimalismo y la popularidad de los ambientes integrados. En este contexto, las mesas grandes y fijas dejaron de encajar en los hogares modernos”.

La dinámica del residente del hogar y su relación con el mundo exterior: antes, el hogar era el refugio único y personal al cual llegar después de un día laboral; en esta época, se ha convertido en una extensión de esa misma actividad laboral. ¿En dónde impacta esa forma de habitar y de concebir nuestros espacios personales?