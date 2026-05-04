El periodismo cultural y la identidad

Sergio Rodríguez Blanco estuvo el domingo pasado en la Feria Internacional del Libro en Arteaga y se encuentra aún en Saltillo impartiendo un taller sobre periodismo cultural. Su trayectoria incluye la licenciatura en Periodismo y la maestría en Estudios Avanzados de América Latina por la Universidad Complutense de Madrid, así como la maestría y doctorado en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es ensayista, periodista, cronista y crítico; ha recibido varios premios, entre ellos el Premio Rey de España en el año 2022, obtenido por su perfil “Hija del algodón”, de Cristina Rivera Garza, autora del libro “El Invencible Verano de Liliana”. Cuando escribió el texto de Cristina Rivera Garza, señala en una entrevista, conoció a “un personaje, una mujer, una creadora a contrapelo de cierto tipo de dinámicas hegemónicas, de cómo ser escritora en una república de las letras donde el papel de las mujeres escritoras es muy minoritario: ocupa no sólo un hueco, sino un lugar muy visible”.

Eso, dice, no se da porque sí, no porque suceda sola. “Es por su propia biografía, por una concepción del cuerpo como un ente que transita, que se va adaptando. Las posibilidades de Cristina, estudiar historia y hacer su tesis en Estados Unidos, fueron importantes; por su trabajo de archivo surgen sus novelas de ficción con un acercamiento de un interés académico, pero con vidas que están ahí detrás. Una escritora que vive fuera de México y reflexiona en este país”. Durante su presentación en Arteaga, Rodríguez Blanco destacó la importancia del periodismo narrativo por la esencia misma de la humanidad, interesada en las narraciones: historias sobre la realidad. Sobre el éxito de este género, apuntó cómo “la teoría se nos olvida, pero la anécdota dada como historia se nos queda”. En la literatura, los ficcionadores trabajan con la idea de que son Dios; y en el periodismo se retrata la realidad, no se busca ser un dios ante ella: hay historias que se deben relatar. En una reflexiva conversación con el maestro de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila, Jesús Cervantes, quien le preguntó sobre la combinación entre la academia, en su labor como profesor, y el periodismo, apuntó que para él se trataba de un tema de “abonar intereses comunes a los dos campos. La academia me trae herramientas del periodismo y baja la teoría a la realidad”.

El periodismo cultural es una de las ramas de la comunicación que permite adentrarse en muchos mundos posibles: la lectura, la música, la danza y el arte. Reflexionar sobre estas expresiones y permitir que entren a los universos personales enriquece la vida. La presencia de Sergio Rodríguez Blanco en la Feria Internacional del Libro en Arteaga, así como en los talleres impartidos en Saltillo y Torreón, resulta de gran interés. Es a través de la cultura donde nos reencontramos como habitantes del mundo que nos tocó vivir y del que nos antecedió. La reflexión en torno a ello y a las historias, que se produjeron y producen, nos confiere una identidad que trasciende.

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