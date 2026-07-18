Ocupación sin preocupación

Preocuparse es desentenderse de lo actual para angustiarse por lo venidero. Es indigestarse antes del atracón. Se sustituye lo percibido por lo imaginario. Se jala con un cordel lo futuro supuesto, como un fantasma para enfrentarlo y asustarse con él. Es pegar el grito antes de la inyección o querer amueblar una casa que todavía no se ha comprado. Se dice adiós al gozo presente para dar la mal-venida al malestar imaginario uniformado de porvenir.

Es un proceso de anticipación. Es traer lo próximo a lo actual. Es una compulsión que intenta poner delante lo que aún no ha llegado. Es querer trepar la escalera, sin apoyarla todavía en la pared. O ponerla en la pared equivocada y empezar a subir.

VERBOS SIN TIEMPO PRESENTE

Desaparecen muchas conjugaciones posibles.

Muchas ocupaciones quedan desplazadas por una preocupación invasora que trae una injerencia futurista que causa zozobra y agobio.

Eso que llaman estrés es confluencia, en cascada, de amenazas posibles, en un presente complicado por pronósticos insufribles.

Es entonces cuando se ofrece, como solución, un pescado en lugar de una caña de pescar, una billetiza en lugar de un empleo, un bienestar improvisado, en lugar de una superación gradual. Se multiplican los profetas de calamidades, los arúspices de desastres y los manipuladores de lo aterrador. Las redes, con sus videos, se pueblan de todo lo que puede consumir un usuario asustadizo.

FE SIN EXPRESIÓN VITAL

Los momentos presentes pasan abandonados, vacíos, desaprovechados. Las oportunidades quedan sin utilización por invasión espectral de posibles riesgos.

Eso que se llama libertad, valor existencial, reciedumbre, decisión oportuna y victoriosa, atención concentrada en el único instante que puede vivirse, va reduciéndose estadísticamente por falta de verdadera fe vivida aquí y ahora. Y queda una preocupación perniciosa sin ocupación valiosa.

DOS COPAS, NO UNA

Queda una incomodidad interior en el gran público cuando ya hubo una gran final y se entrega la copa con balón atragantado, al equipo que metió más goles.

Parece grave omisión que quede sin premio un futbol equilibrado, sereno, macizo, espectacular, de largas combinaciones y cabeceos sorpresivos, de atrapadas heroicas y avances zigzagueantes, solo porque no llegó el balón a sacudir la red en la portería adversaria. Todo lo espléndidos merecía otra copa que premiara no cantidad sino calidad. Quizá suceda en una próxima gran final de otro mundial próximo, ya en el Estadio Azteca.

FRONTERAS DE IRA

Abismos y muros, no puentes.

Discriminación en lugar de humanización en la migración. Con derechos humanos atropellados y hasta vidas no respetadas. Omisiones y obsesiones allá, sin autocrítica, intentan erradicar lo que ven acá como oferta criminal, sin hacer lo mismo con la adicción que produce allá la demanda voraz.

Humanizar las fronteras de ira es la tarea de ambos gobiernos y ambas ciudadanías.