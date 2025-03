Pasantías en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

El 3 de abril de 2014, la Universidad Autónoma de Coahuila ( UAdeC ) firmó un acuerdo de cooperación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH ) para promover, en la esfera universitaria, la educación e investigación de la agenda de los derechos humanos. La UAdeC, al año siguiente, creó la Academia IDH como órgano universitario autónomo para llevar a cabo los acuerdos.

Después de 10 años, nuestra universidad ha cumplido con el Sistema Interamericano. Se ha construido e implementado uno de los proyectos de Estado más importantes en el hemisferio americano para promover el modelo interamericano para proteger los derechos humanos. La Academia IDH es una aliada del sistema y contribuye en la región para fortalecer los objetivos de la Declaración Americana de Derechos Humanos .

Hoy la Organización de los Estados Americanos ( OEA ) enfrenta un nuevo contexto de crisis. Es un momento de gran incertidumbre. Pero es cuando las instituciones aliadas tienen que seguir manteniendo firmes los ideales del pacto regional: seguir impulsando, desde el espacio que a cada quien le corresponda, por la vigencia y eficacia de los estándares interamericanos que se han construido a lo largo de los más de 65 años de su creación.

En nuestra universidad, a través de la AiDH, se ha impulsado competencias de debate universitarias; programas de educación superior (licenciatura, especialidades, maestría y doctorado) en donde se pone un énfasis especial en el estudio del sistema interamericano; litigios estratégicos y amicus curiae que ayudan a la formación de los estudiantes; la producción editorial de estudio de casos interamericanos; observatorios internacionales para analizar la agenda de la región; asistencia técnica a las instituciones para elaborar políticas públicas con los estándares interamericanos; en fin, la Academia tiene consolidado todo un proyecto universitario que demuestra que ha cumplido con ese acuerdo que se firmó hace más de 10 años.

De manera reciente, la Dirección General de la Academia IDH renovó su compromiso con la CIDH. Entre otros acuerdos, la CIDH, con sede en Washington, podrá recibir a investigadores jóvenes de la casa morada que podrán ser seleccionados para trabajar en los diferentes órganos y relatorías que observan la región para emitir sus recomendaciones e informes sobre la situación actual en diferentes temáticas.

Sin duda, esta es una gran experiencia profesional que formará de una mejor manera a la nueva generación morada. En lo personal, siempre quise obtener una beca para trabajar en la CIDH o en la Corte IDH . No tuve la oportunidad. No tuve la suerte. Sólo me tocó estudiar el modelo e impulsar gestiones para apoyar a nuestra comunidad estudiantil, desde 2014, para que tuviera las oportunidades de formación que no tuvo mi generación.

Las nuevas generaciones tienen mejores posibilidades. Espero que se conviertan en los agentes de cambio que necesitamos para defender los derechos humanos en la región.

PASANTÍAS MORADAS

Durante estos meses, la profesora e investigadora de tiempo completo Vanessa Gutiérrez estará realizando una pasantía en la CIDH para trabajar temas de memoria, justicia y verdad.

Es una gran oportunidad de colaboración para seguir, desde la esfera universitaria, fortaleciendo los fines de la OEA.