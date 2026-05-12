Pascale Montandon, sin haber tenido hijos, le dio vida a Jodorowsky

”Todo es milagroso, basta con saber mirar. Yo no tenía sensación de vivir de veras hasta que... transité por un prólogo de vida, vamos, hasta que conocí a Alejandro, mi esposo. Ahora siento que estoy en el tren rojo de la vida de verdad. Me siento en mi lugar. Vivo realizándome con la sorpresa de cada día.

¿Cómo nos conocimos? Una amiga mía sabía que él leía (ya no lo hace más) cada miércoles, el Tarot de Marsella, en una brasserie de París y quería consultarle. La acompañé. Yo no sabía nada de ese hombre. Cuando sintió nuestra presencia, levantó los ojos, cruzamos la mirada, y ... le reconocí: ¡Supe que era él ! El hombre con el que siempre soñé. Sentí moverse mi cuerpo de un lado a otro, bascular mi vida. Y él supo que era yo. De hecho, sin conocerme ¡lo sabía todo de mí! ”Tuvimos la sensación de estar hechos para encontrarnos. Días antes había soñado mi propia muerte... Y él me contó un sueño suyo de la infancia.

A sus cinco años soñó que entraba en una casa y se cruzaba con una niña. Se abrazaban cálidamente. De pronto entraban sus padres y se la llevaban. Ya no volvía a verla. ´¡Eras tu esa niña!´. Me dijo. Y a pesar de que me lleva 43 años, es la persona que amo, viviré siempre donde él esté. Lo demás son prejuicios. Cuando mi padre lo conoció, bromeó: ´tiene un día menos que yo así que ¡no hay problema, todo está bien!´ Mi amiga a quien acompañé a que Alejandro le leyera el Tarot estaba enamorada de él, solo sabiendo de él, de lo que hacía. Y todo esto que sucedió y sigue sucediendo desde entonces, no me importa. Yo no creo en frontera alguna, ni en la edad ni en situaciones convencionales como esa. -Pero un día él faltará y .... ¡oh!, perdón. -” Lloro .... porque.... no puedo soportar la idea de perderlo. Pero .... no, esto no es terrible .... ¡es hermoso ! Su presencia me enseña cada día que no pierda el tiempo, que todo es valioso ¡ahora! Él me da valor, me hace sentir segura. Él es quien es, y a quien yo amo, entre otras cosas, por la suma de todos sus años vividos. ¿Cómo le hago para no perder el tiempo, como él me enseña? Dejo de lado todo lo que no es esencial: corto ramas secas ¡y crecen más bellas las nuevas! ¿Qué es el amor? El amor no se define: ¡se vive! La vida te da la ocasión de mirarla con amor, y yo uso ese filtro para todo ¡ Así vivo! ¿Qué aprendo de Alejandro? Bondad, generosidad, tenacidad, fortaleza, coraje, intensidad, desprendimiento, sabiduría .... A su lado cada día veo milagros. El amor es hermoso siempre. Da sentido a la vida siempre. Solo pide que no le cerremos el paso con prejuicios”. Hasta aquí Pascale Montandon Jodorowsky, como siempre se presenta, usando a su lado el apellido de su amado Alejandro. Cajón Desastre: - Mañana cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, incluyendo a la próxima mártir de la hoguera por sus herejías contra la 4T: Sanjuana de Arco Martínez y su enjambre de larvas en celo: Luis Gerardo, Daniel, La Papera, Pepito Múzquiz, Beto Frías, entre otros que se siguen apuntando en mi lista... de divertimentos. - A lo mejor hay tiempo para un 4o capítulo de mi encuentro con Jodorowsky, a lo mejor...

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