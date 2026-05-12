Pascale Montandon, sin haber tenido hijos, le dio vida a Jodorowsky

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Opinión
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    Pascale Montandon, sin haber tenido hijos, le dio vida a Jodorowsky
    Pascale Montandon y Alejandro Jodorwsky. Grupo Detona/Alejandro Jodorwsky

Plácido Garza DETONA Parte 3 de mi encuentro con el genio chileno

¿Les platico? ¡Arre!

Tuve que interrumpir el 8 de mayo esta serie porque aparecieron temas ineludibles de detonar:

Las brutalidades que comete Miguel Treviño, ex alcalde sampetrino, que se resiste a “morir” políticamente.

El venerado Día de las Madres.

Los estropicios cometidos por Tatiana Clouthier contra la icónica Loma Larga de Monterrey y SPGG en su alocada búsqueda de la candidatura de MORENA por la gubernatura de NL.

Se promueve Miguel Treviño, a costillas de San Pedro

Tatiana merece mucho / este día de la Madre / sin querer metió serrucho / a la imagen de su padre

¡A la Madre!

Demos un salto del yo hacia el nosotros. Parte 2

Capítulo 1 de mi encuentro con Alejandro Jodorowsky

Entonces, va la 3a Parte de mi encuentro con Alejandro Jodorwsky:

Pascale Montadon Jodorowsky es la esposa de Jodorowsky, 43 años mayor que ella (97-54).

Se expresa con amor y sencillez sobre sus sentimientos hacia él.

Le cedo la palabra:

$!Alejandro Jodorowsky y su esposa, Pascale Montandon, 43 años menor que él.
Alejandro Jodorowsky y su esposa, Pascale Montandon, 43 años menor que él. Grupo Detona/Alejandro Jodorwsky

”Todo es milagroso, basta con saber mirar. Yo no tenía sensación de vivir de veras hasta que... transité por un prólogo de vida, vamos, hasta que conocí a Alejandro, mi esposo.

Ahora siento que estoy en el tren rojo de la vida de verdad. Me siento en mi lugar. Vivo realizándome con la sorpresa de cada día.

¿Cómo nos conocimos?

Una amiga mía sabía que él leía (ya no lo hace más) cada miércoles, el Tarot de Marsella, en una brasserie de París y quería consultarle.

La acompañé. Yo no sabía nada de ese hombre. Cuando sintió nuestra presencia, levantó los ojos, cruzamos la mirada, y ... le reconocí: ¡Supe que era él !

El hombre con el que siempre soñé. Sentí moverse mi cuerpo de un lado a otro, bascular mi vida. Y él supo que era yo. De hecho, sin conocerme ¡lo sabía todo de mí!

”Tuvimos la sensación de estar hechos para encontrarnos.

Días antes había soñado mi propia muerte... Y él me contó un sueño suyo de la infancia.

$!Alejandro Jodorowsky y su esposa, Pascale Montandon, 43 años menor que él..
Alejandro Jodorowsky y su esposa, Pascale Montandon, 43 años menor que él.. Grupo Detona/Alejandro Jodorwsky

A sus cinco años soñó que entraba en una casa y se cruzaba con una niña. Se abrazaban cálidamente. De pronto entraban sus padres y se la llevaban. Ya no volvía a verla.

´¡Eras tu esa niña!´. Me dijo.

Y a pesar de que me lleva 43 años, es la persona que amo, viviré siempre donde él esté. Lo demás son prejuicios.

Cuando mi padre lo conoció, bromeó: ´tiene un día menos que yo así que ¡no hay problema, todo está bien!´

Mi amiga a quien acompañé a que Alejandro le leyera el Tarot estaba enamorada de él, solo sabiendo de él, de lo que hacía. Y todo esto que sucedió y sigue sucediendo desde entonces, no me importa.

Yo no creo en frontera alguna, ni en la edad ni en situaciones convencionales como esa.

-Pero un día él faltará y .... ¡oh!, perdón.

-” Lloro .... porque.... no puedo soportar la idea de perderlo. Pero .... no, esto no es terrible .... ¡es hermoso !

Su presencia me enseña cada día que no pierda el tiempo, que todo es valioso ¡ahora! Él me da valor, me hace sentir segura.

Él es quien es, y a quien yo amo, entre otras cosas, por la suma de todos sus años vividos.

¿Cómo le hago para no perder el tiempo, como él me enseña?

Dejo de lado todo lo que no es esencial: corto ramas secas ¡y crecen más bellas las nuevas!

¿Qué es el amor?

El amor no se define: ¡se vive! La vida te da la ocasión de mirarla con amor, y yo uso ese filtro para todo ¡ Así vivo!

¿Qué aprendo de Alejandro? Bondad, generosidad, tenacidad, fortaleza, coraje, intensidad, desprendimiento, sabiduría .... A su lado cada día veo milagros.

El amor es hermoso siempre. Da sentido a la vida siempre. Solo pide que no le cerremos el paso con prejuicios”.

Hasta aquí Pascale Montandon Jodorowsky, como siempre se presenta, usando a su lado el apellido de su amado Alejandro.

Cajón Desastre:

- Mañana cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, incluyendo a la próxima mártir de la hoguera por sus herejías contra la 4T: Sanjuana de Arco Martínez y su enjambre de larvas en celo: Luis Gerardo, Daniel, La Papera, Pepito Múzquiz, Beto Frías, entre otros que se siguen apuntando en mi lista... de divertimentos.

- A lo mejor hay tiempo para un 4o capítulo de mi encuentro con Jodorowsky, a lo mejor...

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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