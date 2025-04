Pasión por el bien hacer...

Me hubiera encantado ser alumna de don Miguel de Unamuno y Jugo, maestro y rector de la Universidad de Salamanca, intelectual distinguido de la insigne generación del 98. Cuando conocí el aula en la que impartió clases, cerré los ojos y lo imaginé en su disertación. Y cuando estuve en el Paraninfo, el sitio en el que pronunció las palabras “venceréis pero no convenceréis...”, que fueron parte de su célebre discurso, en respuesta al pronunciado por el General Milán Astray, me emocioné... Que arrestos de hombre. Y me sucede lo mismo al remembrar a don Belisario Domínguez aquel 23 de septiembre de 1913, en el que acusa a Victoriano Huerta, en la sesión del Senado de la República, de la traición que se tradujo en los asesinatos del Presidente Francisco I. Madero y el Vicepresidente José María Pino Suárez. Y le costó la vida. ¿Qué tenían en común Unamuno y Domínguez? EL ALMA, la esencia espiritual que demuestra bondad, conciencia, reflexividad. Ambos eran hombres buenos. Su manera de actuar era justa, correcta, ética, buscando el bien común.

El alma de un hombre bueno tiene capacidad para enfrentar desafíos con coraje y perseverancia, sin perder su integridad. También tiene entre sus prendas, la humildad, el reconocimiento de sus limitaciones y su apertura para escuchar y aprender de otros. Las personas así viven de acuerdo con sus valores, son bondadosos y compasivos. Respetan la diversidad, saben construir relaciones significativas. Saben ver más allá del interés personal, dejan huella positiva en el mundo, se convierten en fuente de inspiración, de compromiso y de motivación.

Por fortuna siempre ha habido personas de esa estatura. La Historia de la humanidad da cuenta de ello. Mahatma Gandhi, quien hizo lo impensable, la liberación de su pueblo, la India, con la bandera de la no violencia. Nelson Mandela, el gran líder sudafricano. Martin Luther King, antes que él, Abraham Lincoln, luchadores infatigables en pro del reconocimiento de los derechos humanos. En el ámbito de los negocios, don Eugenio Garza Sada, un empresario con conciencia social. En todos los ámbitos del quehacer humano hay ejemplos de personas que con su hacer, su buen hacer, han influido para que el mundo muestre sus luces y lo mejor del hombre.

Esta semana, se fue una gran persona. Deja un vacío enorme, porque no solo destacó como líder religioso, también se convirtió en una voz que cimbró el mundo de la política a nivel internacional. A lo largo de su pontificado trabajó de manera incansable para hacer de la iglesia católica una institución cercana y renovada. Abogó por la justicia social, propició un diálogo abierto con todas las voces. Su singular liderazgo HUMANO lo convirtió en un referente mundial.

Francisco, el Papa Francisco, nos dio una visión de lo que es superar el entendido de la política como arte de gobierno y concebirla como servicio a la humanidad. Denunció con claridad meridiana que la ideología suele tener una relación bastante cuestionable con el pueblo, porque lo utiliza y lo esclaviza. TOMA. Y ejemplos de esta verdad clara y llana los hay al por mayor.

El papa Francisco reelabora el binomio poder y liderazgo, porque los conocía a ambos. Los consideraba como un conjunto que podía actuar positiva o negativamente. Y no hablaba sin fundamento, su pontificado enfrentó desafíos complejos, como las denuncias por abusos, la creciente polarización global, los terribles conflictos políticos y guerras. De ahí que señalara que la ruta para la evangelización debía de ser la construcción de la realidad social partiendo del poder y el liderazgo ejercidos como servicio a la sociedad. En un diálogo que tuvo con jóvenes cubanos y norteamericanos en 2015, al hacer una visita a sus países, definió al liderazgo como la semilla que cada persona tiene y que debe de hacer crecer para construir un mundo mejor. En su mensaje en la 52 Jornada Mundial de la Paz, celebrada el 1 de enero de 2019 expresó: “La buena política está al servicio de la Paz”. Exhortó a superar los vicios de esta, destacó el afán de muchos de perpetuarse en el poder, incluso por medio de la fuerza... “Tomar en serio la política para servir al país y a la persona es un verdadero acto de caridad”.

En su encíclica Laudato Sí, plasmó una serie de puntualizaciones relevantes, entre ellas: cuidar la dignidad humana, luchar contra la corrupción, no caer en consumismo compulsivo, enseñarse a ser conscientes de la degradación del entorno, replantearse la estructura de la ciudad, para que sea lugar de encuentro, de reconocimiento; redimensionar la política entendiéndola como asunto que nos atañe a todos, Llama al cuidado de la casa común, que es la Tierra, y enfatiza que de no hacerlo se pone en riesgo el futuro de la humanidad. Su llamado siempre fue a la inclusión: “Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado: salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio”

El Evangelio, apuntaba el Papa Francisco, dice “Ustedes son sal de la tierra, luz del mundo y esta luz es para que brille y los hombres den gloria a Dios” El dio testimonio de ello con su invitación reiterada al reconocimiento mutuo. Hoy día, tristemente, un número estremecedor de seres humanos viven absortos en la “realidad virtual”, padeciendo la cultura de la desagregación, absolutamente contraria a nuestra naturaleza. Somos seres con alma, que no se nos olvide. ¿Qué noción, que idea tienen de esto los niños y los jóvenes de este tiempo? ¿Qué les dicen sus padres al respecto? ¿Qué les dicen, que dialogo hay entre esa consanguinidad? ¿Qué lenguaje se utilizará para expresar el día de mañana los afectos, las emociones? ¿Qué, qué...?

Vamos a echar de menos a un hombre tan cristianamente diáfano, tan poderosamente grande en su humildad, en su camaradería, en su sencillez. Tan sabio, tolerante y respetuoso. Era un líder en toda la extensión de la palabra. Un gran líder. Ciao Papa... hasta siempre.