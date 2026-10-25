Patrimonio intangible

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    Patrimonio intangible
    FOTO: ZENYA GARCÍA.

La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, aprobada por la UNESCO en 2003 y ratificada por México en 2005, define este patrimonio como los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los objetos, instrumentos y espacios culturales que les son inherentes, que las propias comunidades reconocen como parte de su patrimonio cultural. Se trata de manifestaciones transmitidas de generación en generación, recreadas constantemente en función de su entorno, de su historia, y capaces de proporcionarles un sentido de identidad y continuidad.

En México, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales establece también obligaciones para identificar, proteger, preservar, rescatar, conservar y difundir el patrimonio cultural inmaterial. Más allá de un nombramiento simbólico, su salvaguardia implica investigación, documentación, protección, transmisión y difusión.

Lo que mantiene vivo al patrimonio inmaterial es precisamente esta transmisión de saberes, su permanencia, su apropiación, pero sobre todo el reconocimiento de la comunidad que lo mantiene vivo. Su arraigo entre las personas.

Cada estado cuenta, además, con instrumentos propios para proteger su patrimonio. En Coahuila, la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado establece, en su artículo 38, que el patrimonio cultural está constituido por bienes tangibles e intangibles portadores de valores testimoniales de la identidad de los individuos y de sus comunidades, independientemente de su génesis.

La misma legislación incluye entre las manifestaciones susceptibles de protección los idiomas y lenguas; fiestas, celebraciones, ceremonias y ritos; ferias; gastronomía e indumentaria; expresiones artísticas; memoria histórica y tradiciones orales; tecnologías y conocimientos propios; formas tradicionales de organización, culturas populares y otras manifestaciones intangibles de la identidad cultural. Conceptos como identidad y comunidad atraviesan todas estas normas y legislaciones. Es decir, las personas y las comunidades deben reconocer como propio y transmitir sus conocimientos y prácticas como una forma de continuidad cultural más allá de una denominación institucional y por decreto.

La legislación estatal establece, además, que la protección de estos bienes comprende acciones de investigación, rescate, registro, preservación y difusión contemplando la elaboración de un catálogo que describa los bienes culturales tangibles e intangibles del estado. Declarar patrimonio, por lo tanto, es el inicio de un proceso de salvaguardia y no su conclusión.

El Congreso tiene la capacidad jurídica para emitir declaratorias, sin embargo, las manifestaciones que se proponen deben estar determinadas y debidamente documentadas conforme a los criterios culturales que la propia legislación reconoce. Todo lo anterior (y otras cuestiones), justifican que algo sea patrimonio cultural material o inmaterial, sin embargo, el turismo no entra en la ecuación. Argumentar que la protección de un bien cultural puede fortalecer productos turísticos y generar oportunidades económicas puede ser una consecuencia de una declaratoria patrimonial, no uno de sus argumentos. Es decir, el turismo no es patrimonio. Además, las declaratorias deben contener medidas concretas de salvaguardia de lo que se propone denominar patrimonio cultural, precisar qué comunidades son portadoras de esta denominación y establecer mecanismos claros para que los beneficios lleguen a quienes mantienen esos saberes y prácticas. Otorgar mayor importancia al valor de cambio de un bien cultural por sobre la memoria, la identidad o la comunidad, las prácticas y significados lo transforma en espectáculo y marca. Entonces pregunto: ¿qué convierte a algo en patrimonio? ¿se declara patrimonio a un conjunto de saberes tradicionales o al paquete turístico, su valor de cambio y consumo? ¿se protegen tradiciones y comunidades o se construyen marcas?

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Argelia Dávila

Argelia Dávila

Argelia Isabel Dávila del Bosque es doctora en Arquitectura y Urbanismo por la UAdeC, grado que obtuvo con Mención Honorífica en 2024 y con el Premio a la Mejor Tesis Doctoral en 2025. Desde 2020 es profesora investigadora con perfil PRODEP en la Facultad de Artes Plásticas Prof. Rubén Herrera, donde fundó y coordinó el programa de posgrado acreditado ante el Sistema Nacional de Posgrados de SECIHTI.

Su trabajo enlaza investigación académica y creación artística. Fue becaria del PECDA Coahuila en 2012 en el área de patrimonio y, en 2021, en la categoría de creadora con trayectoria. Coordinó Umbrales. El centro de Saltillo. Visiones desde la transdisciplina, libro que obtuvo el primer lugar nacional en publicación editorial en 2023. En 2025 publicó Hybris Vernacular, obra que también recibió el primer lugar nacional de diseño en la categoría de publicaciones. Como periodista cultural, ganó el Premio Armando Fuentes Aguirre “Catón” en su 23ª emisión, categoría Prensa. Además coordina la plataforma In Signia, dedicada al estudio, promoción y preservación del patrimonio y los símbolos que conforman la identidad de Saltillo. Colaboradora en revistas de divulgación nacionales y regionales, es evaluadora de artículos científicos, proyectos artísticos y programas de posgrado. También se desempeña como analista, gestora y asesora en reglamentación urbana. Sus líneas de investigación se centran en el patrimonio, los imaginarios urbanos y los emblemas simbólicos, así como en la concepción, circulación y consumo de la imagen y su papel en la construcción de la cultura.

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