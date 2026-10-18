Pedante pinche de cocina intenta robarle cámara a autora de “Los dueños del norte”
Plácido Garza DETONA Roberta Garza presentó su libro en la FILM pero tuvo la mala fortuna de invitar como presentador a quien se autonombra “Chef Herrera”
¿Les platico? ¡Arre!
Su libro no es tan polémico como el título sugiere.
Causó más revuelo llevar como uno de sus presentadores a Andrés Herrera, en su clásica faceta de mamón chilango wanna be sampetrino.
Este capitalino avecindado en San Pedro Garza García comenzó por quitarse la facha de sombrero que traía y colgarlo en un pie de micrófono casi enfrente de la protagonista del evento, quien se mostró más condescendiente de lo que acostumbra con su “presentador”, con excepción de la puya que le soltó al final al llamarlo cocinero, lo cual provocó que el “chef” moviera sus posaderas en señal de disgusto.
Herrera quiso robarle cámara a la autora del libro “Los dueños del norte” desde el mismo momento en que se adueñó del micrófono, dejando para segundo término a Ursula Camba, la otra presentadora.
Se declaró ateo, cuando ni venía al caso y se adueñó de dichos que él cree que son sampetrinos, como ese de que la Sierra Madre separa a San Pedro de sus jardines, que comienzan en Matehuala y terminan en Centroamérica.
Así de mamón y pedante estuvo durante toda la tarde, con más poses de diva que la autora del mentado libro.
Roberta es una voz discordante entre la realeza regia, de la cual forma parte y de la que también se fue tan pronto pudo, porque no aguantó la cerrazón, doblez y currería que caracteriza a los sampetrinos.
Su libro es un anecdotario que ha sido calificado por capitanes de industria regios -parientes de ella- como torpe y soez de quien le da patadas al pesebre.
Tiene su valor escribir como ella lo hace, pero no es ninguna novedad porque desde que se fue de San Pedro es dura en sus críticas contra quienes le quitaron el ombligo y la cuidaron en las cunas de seda donde fue amamantada por sus nanas.
Roberta nació en Monterrey -ni siquiera en San Pedro o en McAllen o en Houston, como acostumbraba hacerlo la realeza con sus herederos en la década de los 60’s- pero muy pronto tocó mundo, como se dice en la Del Valle.
Es egresada de la Licenciatura en Psicología por la UDEM y realizó estudios de posgrado en Terapia Breve Sistémica en el Instituto Milton Erickson y cursó la maestría en Educación en el ITESM.
A diferencia del libro “Nonoargo”, de Irma Salinas Rocha, parte de una de las familias empresariales más prominentes del norte de México, Roberta buscó y logró que su obra no fuera autobiográfica.
Su estilo está influenciado por sus años como articulista en un diario de Monterrey.
Por cierto, a mi lado en primera fila estaba Cristina Sada Salinas, hija de quien también escribiera quizá la obra más polémica sobre los dueños del norte: “Nostro Grupo”, que fue retirado de las librerías por órdenes de la realeza regia debido a las crudas revelaciones que Irma hizo sobre sus congéneres.
Roberta puede estar tranquila. Su libro no corre ni de lejos ese riesgo...
Cajón Desastre:
- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y la Irreverente e Insustituible de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza.
- Por lo probo hoy, pasen ustedes un Plácido Domingo.