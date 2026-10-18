Pedante pinche de cocina intenta robarle cámara a autora de “Los dueños del norte”

¿Les platico? ¡Arre!

Su libro no es tan polémico como el título sugiere.

Causó más revuelo llevar como uno de sus presentadores a Andrés Herrera, en su clásica faceta de mamón chilango wanna be sampetrino.

Este capitalino avecindado en San Pedro Garza García comenzó por quitarse la facha de sombrero que traía y colgarlo en un pie de micrófono casi enfrente de la protagonista del evento, quien se mostró más condescendiente de lo que acostumbra con su “presentador”, con excepción de la puya que le soltó al final al llamarlo cocinero, lo cual provocó que el “chef” moviera sus posaderas en señal de disgusto.

Herrera quiso robarle cámara a la autora del libro “Los dueños del norte” desde el mismo momento en que se adueñó del micrófono, dejando para segundo término a Ursula Camba, la otra presentadora.

Se declaró ateo, cuando ni venía al caso y se adueñó de dichos que él cree que son sampetrinos, como ese de que la Sierra Madre separa a San Pedro de sus jardines, que comienzan en Matehuala y terminan en Centroamérica.

Así de mamón y pedante estuvo durante toda la tarde, con más poses de diva que la autora del mentado libro.

Roberta es una voz discordante entre la realeza regia, de la cual forma parte y de la que también se fue tan pronto pudo, porque no aguantó la cerrazón, doblez y currería que caracteriza a los sampetrinos.