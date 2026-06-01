Perder no es opción para Javier y Carlos, el 7 de junio

Los gobernadores obtuvieron una aceptación del 42.2 por ciento, apenas un punto por debajo de los alcaldes, pero esa diferencia es significativa, porque mide la confianza ciudadana.

Según los datos de diciembre del 2025, el sondeo entre los dos niveles de gobiernos con mayor contacto con la ciudadanía, fue a favor de los presidentes municipales, con un 42.3 por ciento.

En el 2025, la empresa México Elige publicó una encuesta de percepción ciudadana en la que los alcaldes del país, superaban a los gobernadores en aprobación y confianza.

En Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez tiene casi cinco meses liderando las encuestas nacionales en aprobación y confianza con índices del 70 por ciento.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, en mayo pasado se ubicó entre los cinco mejor evaluados del país, con un 59 por ciento de aprobación.

Tal vez por eso, en la elección a diputados locales del próximo domingo, los distritos de la capital coahuilense, aparecen como ganados para el PRI.

Y es que al margen de filias partidistas y de la movilización de estructuras, el ciudadano común va a calificar en las urnas, el desempeño del gobernante estatal y el local.

En Monclova, el alcalde Carlos Villarreal mantiene también buenos índices de aceptación, pero hacia abajo, en el PRI, en territorio, se notan fisuras y divisiones internas.

Lo mismo pasa en Torreón con Lalo Olmos que, desde la secretaria del Ayuntamiento, suple la ausencia de autoridad local, con perfil bajo y mano suave, aunque con resultados inciertos.

Javier y Carlos no pueden darse el lujo de permitir que el PRI pierda algún distrito en sus respectivos municipios, pues significa que la ciudadanía reprueba su desempeño.

Y eso, aunque no lo crean, obligará al perdedor a caer lugares en la lista de aspirantes al Gobierno de Coahuila.

Los resultados mandan...

LA FIRMEZA DE CLAUDIA

Fuerte discurso tuvo ayer en el Monumento a la Revolución, la presidenta Claudia Sheinbaum al defender la soberanía de México contra la injerencia extranjera, léase Estados Unidos.

Ante miles de simpatizantes y morenistas, Sheinbaum Pardo insistió en que la patria se defiende y no se entrega a gobiernos extranjeros.

La mandataria nacional acusó a la oposición y comentaristas de noticias de promover la intervención de Estados Unidos en la vida política de México, para recuperar sus privilegios.

Al hablar del ex presidente Felipe Calderón, denunció que este encabezó un narco gobierno, y que ahora apoya a la ultraderecha española para que intervenga a favor del PAN y el PRI en política.

Sheinbaum Pardo conserva un 69 por ciento de aprobación y confianza del pueblo mexicano, según recientes encuestas.

MORDIDA, MORDIDA

Anda fuerte el run run de que el diputado federal del PAN, Memo Anaya, adquirió una rasuradora para buscar el próximo lunes al legislador del PT, Ricardo Mejía, y proceder a raparlo.

Anaya Llamas apostó con Mejía Berdeja, a favor de que PRI se va a llevar carro completo en la elección a diputados locales en Coahuila, y ya se siente ganador.

Aunque, en caso de que el Revolucionario Institucional pierda un solo distrito, entonces el legislador panista tendrá que pagar la apuesta y deshacerse de su cabellera.