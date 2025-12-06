Poco dinero viejo y mucho nuevo, en el Consejo para promoción de inversiones, creado por CSP

¿Les platico? ¡Arre! También fueron excluidos los empresarios informales que NO pagan impuestos y que ellos solitos dan empleo al 50% de la población económicamente activa. Otros datos interesantes: - Además de santones, algunos de los miembros de este pomposo Consejo, son ministros de la eucaristía en las parroquias católicas cercanas a sus domicilios. - Eso y ser parte de las listas de los más ricos de la Revista Expansión, fueron factores determinantes para haber sido llamados a la mentada reunión en el Palacio Nacional. - Por cierto, tres de ellos son masones, lo cual también influyó para ser tomados en cuenta. Francisco Cervantes Díaz: - Ex presidente del CCE -Consejo Coordinador Empresarial- fue incluido por el solo hecho de ser un eufórico cheerleader de la I.P. a favor de la 4T y de MORENA. No tiene más “méritos” que ese. - El dinero viejo representado en este Consejo es el de Carlos Slim Helú; su escudero, Fernando Chico Pardo y Alvaro Fernández Garza.

- El dinero nuevo es del resto. Pero, como dijo el médico cirujano irlandés, Jack The Ripper, en sus gustadas clases de disección anatómica: “Vámonos por partes”: Carlos Slim Helú: - No ocupa presentación, aunque para bajarle un par de rayitas a su inconmensurable ego, les platico que el único empresario del mundo que le ha ganado un litigio -sampetrino, por cierto- no fue llamado a formar parte de este Consejo, a pesar de ser un exitoso hombre de negocios a nivel global. A lo mejor precisamente por eso no lo tomaron en cuenta, aunque -conociéndolo, como me precio de ello- si hubieran tocado a su puerta seguramente los hubiera mandado al rancho de AMLO.

Bernardo Gómez: - Co-Presidente Ejecutivo de Grupo Televisa, miembro de la Oficina de la Presidencia y del Comité Ejecutivo de la misma televisora. Le reporta directamente a Emilio Azcárraga Jean. Alfonso de Angoitia: - Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de Grupo Televisa. También le reporta directamente a Emilio Azcárraga Jean. En ambos aplica el adagio de “hijo de tigre, pintitos”. Carlos Slim Domit: - Presidente del Consejo de Administración de varias empresas clave de la familia Slim, como Temex, América Móvil y Grupo Carso. Alejandro Bailléres: - Cabeza del Grupo BAL, fundado por su padre, Alberto (qepd). Operan El Palacio de Hierro, Peñoles, GNP Seguros y su fortuna se estima en 8,000 millones de dólares, siendo de las más bajitas entre los otros miembros de este Consejo. Por cierto, el primogénito de esta familia, Alberto, fue exiliado en EEUU, debido a las diferencias que tuvo con sus hermanos, a la hora de repartirse la herencia del fundador del grupo.

José Antonio Fernández Garza Lagüera: - Director General de la División Digital de FEMSA. Es hijo del Diablo Fernández y nieto de una de las mujeres más acaudaladas del continente americano: Eva Gonda viuda de Garza Lagüera. Fernando Chico Pardo: - Escudero de los Slim y dueño con ellos, del 25% de las acciones de Banamex, banco que está en franca retirada de México debido a la falta de certeza jurídica que prevalece. Es, además, ppresidencia del Grupo Aeroportuario de Sureste (ASUR). Maneja otros negocios de transporte, logística y hotelería. Alvaro Fernández Garza: - Presidente del Consejo de Administración de ALFA. Presidente del Consejo de Administración de Axtel y Presidente del Consejo de la Universidad de Monterrey. Es hermano de Mauricio (qepd), cuatro veces alcalde de San Pedro Garza García, NL.