Politicón: Solicitud de licencias al cargo, rumores que no cesan y jolgorios partidistas

I. LOS ALIADOS

La cuenta regresiva está en una semana. Para que arranquen las campañas, sí, pero también para que dejen sus cargos los integrantes de la segunda oleada de servidores públicos que solicitarán licencia para ausentarse de los puestos que ocupan en el Gobierno del Estado, ayuntamientos y órganos desconcentrados. No, no se trata de aspirantes a una candidatura, sino de quienes ocuparán posiciones estratégicas en los equipos de campaña del contingente tricolor que lidera Rodrigo, “Rigo” Fuentes. El grupo de inminentes ausentes es encabezado por Óscar Pimentel González, quien se ausentará de la Unidad de Inteligencia Financiera local -cargo al que llegó tras la defección del neo morenista Jorge Luis Morán- para asumir la coordinación de la campaña de Manolo Jiménez. En teoría, las posiciones en los equipos de campaña son “de carácter profesional”, es decir, que tienen un salario asignado, pero aunque sea así, y anden haciendo talacha desde hace semanas, quienes como Pimentel se ausentarán de sus escritorio lo harán solamente después de que en sus cuentas de nómina caiga el sueldo de la segunda quincena de marzo.

II. LOS MORENOS

Finalmente será hoy, hoy, hoy, cuando “El Viejo del Sombrerón”, o sea, Armando Guadiana Tijerina, reciba su constancia como candidato de Morena al Gobierno de Coahuila. Y lo hará en un ambiente como esos que acostumbraba su expartido en los buenos tiempos: arropado por la dirigencia nacional que encabeza Mario Delgado y acompañado por la totalidad de las gobernadoras y gobernadores cuatroteístas del país. Además, ayer no se descartaba que, como aquí andarán Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal -la primera en su calidad de gobernante y el segundo en el de líder de bancada en el Senado-, las otras “corcholatas” -Marcelo Ebrard y Adán Augusto López- también se descuelguen hasta el auditorio del Parque Las Maravillas donde tendrá lugar el jolgorio. Y aunque en un principio se informó que el evento de registro ante el IEC, de Rodrigo Paredes, sería a las 11 de la mañana, ya se rectificó: ahora será “en algún momento alrededor de las 6 de la tarde”, tras el evento masivo. El cambio de hora también fue obligado porque antes, por la mañana, la porra morena estará en Toluca, acompañando a Delfina Gómez en su registro.

III. LOS REBELDES

Para los amantes de las teorías conspiratorias ayer se acabó el espacio para esparcir rumores sobre el “inminente” pacto que, se mencionó, surgiría entre la dirigencia nacional de Morena y Alberto Anaya, el mandamás del PT. Al final, Ricardo “El Tigre” Mejía Berdeja sí apareció en las instalaciones del IEC y entregó su documentación para ser registrado como candidato a gobernador y que su nombre se estampe en la boleta del próximo cuatro de junio. Sin embargo, se puede apostar -doble contra sencillo- a que los rumores no van a cesar y en los próximos días seguramente usted escuchará que “le van a negar el registro” porque no cumple con el requisito de la residencia o alguna otra teoría. Y a partir del 2 de abril se dirá que los tribunales electorales “lo van a bajar”. Está rara la lógica de quienes diseñan y difunden tales teorías, porque no parecen darse cuenta que, en cada ocasión en que Mejía supera una barrera, se le dota de combustible para sostener su discurso beligerante y para decirse perseguido. ¿Eso lo mete a la pelea? De entrada no parece, pero sí al menos lo empuja hacia arriba en las encuestas. A menos que esa sea la intención...

IV. LOS NARANJAS

El que también acude hoy al Instituto Electoral a presentar su documentación como aspirante a la gubernatura del Estado es Lenin Pérez, abanderado de la coalición integrada por UDC y PVEM. Con el registro del acuñense se acabará el otro frente de especulación sobre las pretendidas declinaciones locales a favor de Morena y la posibilidad de agrupar a toda la oposición en un solo frente. Por otro lado, quedará completo el cuadro de la carrera por la silla que hoy ocupa Miguel Ángel Riquelme y que comienza formalmente el domingo próximo, junto con la Semana Santa. Por cierto que será la segunda ocasión en su historia que la UDC tenga un candidato propio a la gubernatura del Estado y ello ocurrirá 24 años después de que, en 1999, adoptara como su gallo para dicho cargo al exministro de la Suprema Corte, Atanasio González. Será, sin embargo, la primera vez en la cual el nombre de un udecista químicamente puro aparezca debajo del logo de dicho partido en la boleta para elegir titular del Ejecutivo, pues además del de Atanasio, los que aparecieron antes en dicho lugar fueron los de los panistas Jorge Zermeño y Guillermo Anaya.