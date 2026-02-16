POLITICÓN: A falta de propuestas, Attolini hace de la confrontación con Román Cepeda su eje de campaña

I. ¡POR FIN!

Con la publicación hoy, en el Diario Oficial de la Federación, se formaliza el anuncio realizado ayer por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para desplegar una nueva estrategia de impulso a la producción de cine mexicano, la cual tiene como eje central un estímulo fiscal de hasta 40 millones de pesos para el desarrollo de un largometraje. El anuncio, por lo pronto, ha sido celebrado por figuras relevantes del ámbito cinematográfico –entre quienes destaca la veracruzana Salma Hayek–, quienes venían señalando desde hace tiempo la necesidad de una política pública en este sentido.

II. NO BASTA

La existencia de un estímulo fiscal a nivel federal, es necesario decirlo, no basta para que la industria cinematográfica nacional –que ya tuvo una época de oro– resurja y nos convierta en jugadores relevantes a nivel global. Además de ello es necesario, por ejemplo, que las entidades del país –e incluso los gobiernos municipales– desarrollen políticas en esa misma dirección. Habrá que ver quién se apresura a levantar la mano.

III. INCÓGNITA

Aunque en el PAN de Elisa Maldonado siguen diciendo –en el marco del proceso electoral para renovar el Congreso del Estado– que “están listos”, los observadores pícaros de la realidad política dicen que no se sabe exactamente para qué. Y es que incluso el arribo a Coahuila de un “enviado especial” de la dirigencia nacional, que encabeza Jorge Romero Herrera, no se percibe como una medida orientada a sacar la casta y ponerse a chambear en la definición de candidaturas que les permitan saltar a la cancha en condiciones mínimas de competitividad. Y es que las prioridades, según parece, están en otra parte...

IV. DISTRAÍDOS EN LO IMPORTANTE

¿En dónde? Según se desprende de los trascendidos y las escasas declaraciones oficiales, pues en resolver disputas internas. Porque, por paradójico que resulte, todo indica que al panismo coahuilteca le interesa más recrear sus pugnas y ventilar sus desacuerdos que hacer aquello para lo cual existe un partido político, es decir, competir por los votos. Y si del centro les envían un “árbitro” para ello, pues qué mejor...

V. ‘EJE’ DE CAMPAÑA

El morenista Antonio Attolini montó en Torreón una jornada de difusión para promover –dice él– el juicio político contra el alcalde Román Cepeda y, de paso, afiliar simpatizantes a Morena. Como acostumbra en sus eventos, hubo calcas, periódicos y discurso encendido. El mensaje fue de organización y “causa ciudadana”, aunque en la práctica fue un acto político con sello partidista. Torreón es prioridad para Morena y Attolini busca capitalizar el desgaste municipal. El punto es claro: a falta de propuestas, posicionarse en la agenda local poniendo al alcalde como eje de su narrativa rumbo al siguiente round electoral.

VI. EL JUICIO DE ATTOLINI

Pero quienes siguen de cerca el trabajo legislativo dicen que Attolini ha apostado todo a confrontar al alcalde, mientras su producción en el Congreso es nula, aunque siempre buscando el reflector. Desde el inicio de su periodo se concentró en señalar al municipio sin lograr resultados. Incluso, nos recuerdan, en algún momento escuchó consejos tricolores pensando en su futuro político. Hoy el escenario es otro: el PRI juega unido y ese, dicen, será su verdadero juicio político... pues los votos pondrán las cosas en su lugar.

VII. CON PINZAS

Rumbo al Mundial 2026, el uso de marcas y derechos de la FIFA no es un juego. Los nombres oficiales, logos y hasta ciertas frases están blindados y ya en otras sedes se han registrado sanciones por “usos creativos” de los mismos. Por eso en Coahuila, nos dicen, el manejo del tema va con pies de plomo. La Secretaría de Turismo de Cristina Amezcua y el área respectiva que en el gobierno municipal de Saltillo opera Lydia González prefieren no dar pasos en falso. La idea de vender al Estado como ruta segura y destino atractivo existe, pero cuidando no cruzar la línea de lo comercialmente prohibido. Ya hubo llamados de atención en la región y nadie quiere multas mundialistas.

VIII. PROMOCIÓN MEDIDA

El Mundial es vitrina, pero también campo minado legal. Comercios y gobiernos no pueden subirse libremente a la ola usando términos o símbolos que sugieran vínculo oficial. Aquí la apuesta es promover turismo, conectividad y seguridad sin “colgarse” de la marca FIFA. Todo indica que la promoción será calculada, casi quirúrgica. Porque una cosa es aprovechar la coyuntura y otra es meterse en problemas legales. En este juego, más que gritar gol, varios prefieren primero revisar el reglamento.

IX. IA EN LA AGENDA

Ricardo Monreal colocó la “inteligencia artificial” en la conversación pública. Dice que ya no es cosa del futuro, que hoy influye en la comunicación, en la política y hasta en decisiones de gobierno, y por eso urge regularla. Incluso presentó un libro de su autoría para explicar el fenómeno y promover su uso responsable. El asunto es interesante, sobre todo porque en política la IA ya sirve para posicionar, segmentar y construir narrativas. Ahora falta ver si la regulación llega a tiempo o si, como suele pasar, primero la usan para la grilla –de la barata– y luego para hacer valer la ley. Porque en el Congreso a veces entienden la novedad... cuando ya se les fue de las manos.