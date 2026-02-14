POLITICÓN: Refuerza Coahuila prevención de sarampión; Morena plantea obligar a vacunarse para inscribirse a escuelas

I. PREVENCIÓN

Aunque en Coahuila no hay casos confirmados de sarampión, la Secretaría de Salud de Eliud Aguirre decidió adelantarse y ampliar la vacunación con módulos en plazas y puntos estratégicos. Hay 5 mil dosis disponibles y alta demanda en hospitales y centros de salud. También se revisan dos casos sospechosos en una secundaria de Saltillo. El mensaje es claro: más vale prevenir que reaccionar tarde. En salud pública la anticipación suma... y también manda señales de cómo se gobiernan los riesgos.

II. CONTRA LOS ANTIVACUNAS

Sobre el mismo tema, la diputada morenista Magaly Hernández señaló que Coahuila ronda apenas 67 por ciento de cobertura contra sarampión y sugirió considerar la cartilla completa como requisito para la inscripción escolar. Es su propuesta ante el rezago y los grupos antivacunas. También influye, dicen, la falta de campañas constantes desde el sexenio federal pasado, cuando varios esquemas se descuidaron. Llama la atención porque es profesora y conoce las escuelas. Su idea es simple: prevenir antes que lamentar. ¿Tendrá eco?

III. FOTO Y MENSAJE

En Piedras Negras, el gerente de SIMAS, Lorenzo Menera Sierra, aprovechó un evento del gobernador Manolo Jiménez Salinas para abordarlo al final y plantearle obras que, según él, son urgentes. Después vino la foto en redes presumiendo “gestión”. Nos comentan que ahí estuvo el verdadero objetivo: mandar mensaje a sus seguidores y colgarse de la imagen del gobernador, porque sabe lo que viene en lo político y jurídico. Canales formales tiene de sobra. Lo demás es narrativa para la galería.

IV. EL FONDO

La foto de Lorenzo Menera con el gobernador cobra otro sentido cuando se ve el contexto: acaba de perder el amparo que lo protegía y que impedía al Ayuntamiento, que preside el alcalde Jacobo Rodríguez, mover el Consejo de SIMAS y, en los hechos, relevarlo. Hoy el Cabildo ya no tiene freno legal. Por eso, nos dicen, la imagen presumida como “gestión” también fue mensaje político: mostrarse vigente cuando su margen real se reduce. Cuando el respaldo jurídico se cae, algunos buscan respaldo en la foto.

V. MUNDIAL A LA VISTA

Esta semana empezaron a aparecer espectaculares de promoción de Coahuila rumbo al Mundial de fútbol. La campaña ya se ve en carreteras y accesos urbanos con la intención de colocar al estado en la vitrina internacional. Detrás está la Secretaría de Turismo de Cristina Amezcua González, que mueve la narrativa de Coahuila como destino mundialista. No es solo turismo: es marca estado y posicionamiento. Falta mucho para el silbatazo inicial, pero la jugada ya empezó y el partido también es de percepción.

VI. NÚMEROS FRÍOS

En redes circuló el fragmento donde Adela Micha le recuerda a Alejandro “Alito” Moreno un dato incómodo: cuando tomó el PRI tenían 14 gubernaturas y hoy quedan dos. El video lo difundió el senador Luis Fernando Salazar con tono de burla. Más allá de quién lo comparta, la escena pesa porque exhibe una realidad que el priismo conoce bien. A veces no hace falta el adversario: los números hablan solos. Porque en política la memoria se acomoda, pero las cifras no admiten discurso.

VII. NOTAS DISONANTES

En el ambiente cultural de Saltillo empieza a escucharse con más fuerza una queja: que el impulso institucional se está concentrando en la Orquesta Filarmónica del Desierto mientras otras expresiones batallan para conseguir apoyo. Nadie discute el valor del proyecto, pero varios promotores culturales piden piso parejo. El tema ya se comenta en foros y pasillos y coloca reflectores en la Secretaría de Cultura de Esther Quintana. Porque fomentar cultura también implica diversidad, no apostar todo a una sola partitura.

VIII. MESA LLENA

Canirac Saltillo, que preside Isidoro García Reyes, reportó un 14 de febrero con restaurantes llenos y reservaciones agotadas. Para el sector restaurantero que venía sintiendo el arranque lento del año, la fecha representó un alivio: hubo flujo, consumo y caja. Nadie habla de bonanza, pero sí de un respiro que cambia el ánimo en el sector. Si el ritmo se sostiene, el giro podría recuperar terreno. Por lo pronto, San Valentín sí se reflejó en las cuentas... y eso en año político siempre se agradece.