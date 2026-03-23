POLITICÓN: AHMSA se acerca al plazo fatal frente al riesgo de una liquidación ‘por piezas’

I. CUENTA REGRESIVA Arranca una semana clave para Altos Hornos de México y el futuro de las regiones Centro y Carbonífera. El próximo viernes, si las cuentas no fallan, se cumple el plazo que la jueza otorgó al síndico de la quiebra, Víctor Manuel Aguilera Gómez, para que presente una nueva propuesta para enajenar la empresa de forma completa, es decir, con el propósito de que los nuevos dueños reactiven la producción. El problema es que, según nos comentan los enterados, no ha cambiado ninguna de las circunstancias que llevaron al fracaso de la subasta en febrero pasado, lo cual implica que las posibilidades de un final feliz no han crecido. II. HORIZONTE SOMBRÍO Y es que, aun cuando han circulado versiones en el sentido de que hay media docena de grupos industriales y financieros interesados en la acerera, en realidad se trata de los mismos nombres que se han mencionado desde hace años y que, al final, como lo vimos desde principios de año, nunca han puesto sobre la mesa una propuesta concreta. Lo peor del asunto: los acreedores financieros sólo esperan que se venza el plazo fijado para empujar la subasta de los activos que tienen en garantía.

III. DISCUSIÓN También hoy arranca el Congreso “Género y fiscalías anticorrupción”, que durante dos días ofrecerá un espacio para el análisis del fenómeno de la corrupción en clave feminista. Al acto inaugural asistirá la fiscal Anticorrupcion de la FGR, María de la Luz Mijangos, y se espera la visita de los titulares de las fiscalías anticorrupción de todo el país –o al menos están invitados– para el desahogo de un conversatorio y cuatro mesas temáticas, en las cuales se analizarán asuntos como el de los impactos diferenciados que tiene la corrupción en las mujeres o la violencia digital. IV. PLANTEAMIENTOS El evento representa, sin duda, un buen cierre para las actividades en torno al 8M, fecha que debe servir para visibilizar los fenómenos que hoy día siguen impidiendo que las mujeres se desarrollen en un plano de igualdad. Aunque no se trata solamente de señalar los problemas, sino también de que estos sean atendidos y se resuelvan. Por eso, habrá que estar atentos a las conclusiones y propuestas que surjan del ejercicio. V. IDENTIDAD DILUIDA A propósito del anuncio de Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, sobre abrir todas las candidaturas a la ciudadanía rumbo al 2027, la idea puede sonar atractiva en un primer momento, pero especialistas en democracia advierten que el tema merece una revisión más profunda, pues los partidos, en la competencia por los cargos públicos, representan principios, valores y posturas ideológicas que deberían ser defendidas por quienes los representan en la boleta. Abrir las candidaturas sin filtros claros podría diluir esa identidad y convertir la competencia en un espacio donde la convicción ideológica no tenga peso alguno. VI. NARRATIVA POPULISTA El riesgo, nos dicen, es claro: candidatos sin formación política o sin coincidencia con los principios partidistas podrían terminar representándolo. En ese sentido, la medida parece más un intento por conectar con la ciudadanía que una decisión estructural. O incluso, sólo narrativa. Porque si los partidos dejan de defender con claridad su identidad, el sistema pierde sentido. Por lo demás, ¿no se suponía que justo el “relanzamiento” que se hizo el año pasado era para recuperar la identidad del PAN?

VII. PANISTAS EN DUDA Como bien se sabe, la decisión del albiazul de romper la alianza con el PRI y competir en solitario no cayó nada bien en algunas de las sucursales estatales de dicho partido. Es un tema que se ha venido comentando en las últimas semanas y que sigue generando ruido. En Coahuila, incluso hay voces que desean un resultado adverso. Y no por ir en contra de su propio partido, sino como forma de enviar un mensaje a la dirigencia nacional. Para Elisa Maldonado, el reto es sostener una estrategia que, hacia dentro, no termina de convencer y que ha puesto en duda el rumbo del partido en este proceso. VIII. VOTO CON MENSAJE Lo más llamativo es el fondo. Nos dicen que algunos panistas no descartan votar por otras opciones en esta elección local. Y no por convicción, sino como señal política. La lógica es simple: si el resultado es negativo, la dirigencia nacional tendría –en teoría– que replantear su estrategia. Porque el riesgo de ir solos no es sólo perder en Coahuila... sino enviar una señal que podría repetirse en otros estados. Y en política, a veces perder también es una forma de hacerse escuchar.

IX. SIN DINERO Un tema que no ha causado mucho revuelo todavía, pero sin duda va a generar discusiones importantes en las próximas semanas, es la masiva revocación que el SAT, de Antonio Martínez Dagnino, realizó del estatus de donatarias autorizadas a más de un centenar de organizaciones civiles, entre las cuales se encuentran instituciones tan relevantes como el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) o México Evalúa, organización especializada en el análisis de las políticas educativas. El asunto no es menor y podría convertirse en uno de los elementos de mayor crítica en contra de la administración federal. Habrá que seguir pendientes del tema.