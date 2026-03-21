POLITICÓN: ¿Dirigencia nacional del PAN no tiene como prioridad elección en Coahuila?

El INE anunció que el 31 de marzo es el último día para recoger la credencial para votar en Coahuila. El llamado es para quienes hicieron trámite en semanas recientes, porque sin ese documento no podrán participar en la elección del 7 de junio. Se ampliaron horarios y habrá atención en fines de semana; desde la Junta Local, encabezada por Miguel Castillo Morales , la consigna es sencilla: quien quiera votar, debe tener su credencial en mano. Así que no hay mucho margen... o se recoge a tiempo, o se queda fuera.

A casi un año del anuncio del concierto de Miguel Bosé en Saltillo, siguen los reclamos de quienes compraron boletos y no han recuperado su dinero. El evento se canceló y, según usuarios, la boletera Funticket no ha hecho reembolsos, ofreciendo en su lugar un “monedero electrónico” para otros eventos. El tema ya creció en redes y hay afectados en varias ciudades. Es un asunto que merece atención, y donde la intervención de Profeco en Coahuila, a cargo de Galio Vega Abrego , podría ayudar a dar claridad y respuesta.

III. MIRANDO AL 27

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, evidenció hacia dónde está enfocando su estrategia: el 2027. Con el anuncio de abrir todas las candidaturas a la ciudadanía el panismo busca reposicionarse a nivel nacional. Sin embargo, el mensaje también deja una lectura local. Mientras en Coahuila se desarrolla el proceso electoral, la dirigencia parece estar en otro momento político. Y eso, nos dicen, manda una señal clara: la elección del 2026 no está en el centro de sus prioridades, al menos no desde la cúpula nacional.

IV. PAN EN PAUSA

Y tan es así que, en Coahuila, el PAN ni siquiera ha definido a sus candidatos, luego de haber decidido ir solos y romper la alianza con el PRI. Para la dirigente estatal, Elisa Maldonado, la presión de la militancia -la poca que les queda, dicen- es clara: definir pronto y con perfiles competitivos. Sin embargo, lo que se observa es un proceso detenido y sin opciones que brinden competencia real. A eso se suma el abandono de la dirigencia nacional. El panorama, por ahora, no anticipa un buen escenario para el panismo.

V. EL CASO ‘QUILLO’

Dentro del panismo empieza a crecer una duda: ¿qué va a pasar con Gerardo Aguado, “El Quillo”, considerado hoy por muchos como el mejor cuadro del PAN en Coahuila? Durante meses defendió la alianza con el PRI como la ruta más competitiva, pero la decisión de la dirigencia nacional lo dejó sin margen y, en los hechos, lo colocó en una posición incómoda. Quien impulsaba la suma de fuerzas ahora podría verse obligado a competir contra el PRI. La pregunta es si lo veremos en la contienda... o reubicado en la lista de pluris.

VI. PLURIS DEFINIDAS

Y ya que de plurinominales se trata, nos dicen que el dirigente estatal de Morena, Diego del Bosque, estaría en la lógica de asegurar un espacio en la lista, con versiones que lo colocan incluso en el primer lugar. Aunque desde el partido se ha insistido en que estas posiciones se definirán por insaculación, lo cierto es que -como ocurrió en el proceso de precampañas- muchos ven esto como una simulación. Porque, nos dicen, las candidaturas ya estarían definidas... y la tómbola sería solo la forma de justificarlo.