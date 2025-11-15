POLITICÓN: Ahora Coahuila ‘brilla’ en red de huachicol fiscal... operada por militares

I. VÍNCULOS LOCALES

No hace falta ser muy perspicaz que concluir que un “negocio” del tamaño del denominado huachicol fiscal solamente puede surgir, desarrollarse y prosperar mediante la complicidad de quienes deberían combatirlo, es decir, de los agentes gubernamentales a cargo de las aduanas y la seguridad pública e incluso de la recaudación fiscal y la inteligencia financiera. Es decir, el fenómeno que hizo su aparición en escena durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador habría sido imposible sin la existencia de una gigantesca red de corrupción gubernamental que operó en todo el país... incluido Coahuila, como comienza a señalarse hoy.

II. IMPERMEABLES

Un reporte basado en documentos oficiales, detalla el modus operandi de la red de contrabando de combustible e identifica a Piedras Negras, Torreón y Nava entre los puntos de la geografía local en los cuales operaba el grupo del cual formaba parte el coronel en retiro Octavio Othón López Pérez, quien estuvo a cargo de la aduana de Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta hace unos días. ¿Pues no que el uniforme militar era un escudo contra la corrupción?

III. MILLONES EN EFECTIVO

En Arteaga volvió a encenderse la alarma por la compra de inmuebles millonarios pagados en efectivo, un patrón que empresarios y notarios ya consideran recurrente. No es solo el flujo inusual de dinero: también se han detectado “errores” en los límites de propiedad que terminan afectando a vecinos y empujándolos a juicios. La sospecha apunta a una estrategia para ampliar terrenos a costa de terceros. La alcaldesa Ana Karen Sánchez deberá revisar el tema, sobre todo porque, nos dicen, se trata de un político que hasta hace poco nadie mencionaba y que de la nada, con sus operaciones, genera ruido sin explicación clara.

IV. LOS DURÁN, EL INICIO

El problema no nació hoy, sino que inició en las administraciones anteriores encabezadas por integrantes de la familia Durán, cuando estas prácticas se normalizaron. En la región se comenta que no solo habrían sido beneficiados actores locales, sino también políticos de Nuevo León. Si las compras en efectivo continúan y los “ajustes” en deslindes se repiten, el caso puede rebasar por mucho a la autoridad municipal. Por eso más de uno insiste en que a la revisión del tema debieran acudir instancias federales... ¿será para tanto?

V. ARRANCA EL PROCESO

La Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción lanzó ayer la convocatoria para cubrir la vacante que existe en el Consejo de Participación Ciudadana que encabeza Juan Carlos Guzmán. Según se explicó, el proceso se abre de nuevo porque las tres vacantes que apenas se ocuparon en marzo pasado correspondían a un desfase en el calendario. La convocatoria será solo para hombres, según la regla de alternancia establecida en las reglas del Sistema y estará abierta hasta el 19 de diciembre. En enero y febrero se evaluarán expedientes, realizarán entrevistas y escuchará a la sociedad civil para concluir el proceso poco después de los tamales de la Candelaria...

VI. FILA ABIERTA

Los aspirantes al cargo deben poseer experiencia en fiscalización o políticas públicas y no haber tenido militancia partidista reciente. Desde la Comisión insisten en ampliar la participación ciudadana, atraer perfiles técnicos y fortalecer al CPC con una visión independiente. El ánimo, dicen, es que el proceso sea ordenado y sin protagonismos. Aunque, como en toda convocatoria pública, ya se escuchan comentarios y nombres adelantados. Incluso se dice que la consejera del IEC, Lety Bravo, ya tiene listo el currículum de su esposo...

VII. SOMBRA EN RAMOS

En Ramos Arizpe crece la inquietud por el director de Desarrollo Urbano, David Valdez Álvarez. Empresarios y funcionarios comentan que ha dejado de priorizar los intereses del Ayuntamiento y que, desde hace semanas, actúa respondiendo a una agenda ajena a la administración. Dicen que su estilo poco prudente -su torpeza- y su tendencia a decidir sin medir consecuencias podrían terminar complicando al alcalde Tomás Gutiérrez. Lo más llamativo es que la preocupación viene desde dentro: varios integrantes de la administración lo describen como alguien poco confiable, sin claridad ética y dispuesto a avanzar aunque genere riesgos institucionales.

VIII. ALERTA INTERNA

En áreas críticas como Desarrollo Urbano, cualquier desviación se multiplica, y por eso en el Ayuntamiento preocupa el comportamiento de Valdez Álvarez. Se asegura que su forma de operar ha generado tensiones con compañeros y dudas sobre a quién responde realmente. No es un asunto menor: decisiones mal tomadas pueden comprometer permisos, proyectos y la relación con el sector industrial. Por eso más de uno considera urgente que el alcalde atienda el tema antes que la administración cargue con errores que no son suyos.

IX. OBRAS

Antes de que concluya noviembre, el sistema vial de Saltillo contará con dos nuevas obras que ayudarán a despresurizar algunos de los puntos más complejos de la mancha urbana pues generarán rutas alternas. El gobernador Manolo Jiménez y el alcalde Javier Díaz inaugurarán el lunes la ampliación del Bulevar Los Pastores y unos días después la ampliación del Vito Alessio Robles. Dos obras que mejorarán la conectividad en las rutas de salida hacia Monterrey y Torreón, pero que también ayudarán a agilizar el tránsito citadino en zonas que hoy se encuentran completamente congestionadas.