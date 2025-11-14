POLITICÓN: Las ventajas que tiene Saltillo frente a Monterrey en materia aérea

I. IMAGINACIÓN VOLANDO

Durante la presentación del proyecto de modernización del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, el director de Viva Aerobús, Juan Carlos Zuazua, soltó una idea que provocó miradas cruzadas: en Estados Unidos los aeropuertos son administrados por los alcaldes. Al escucharlo, cuentan que a los alcaldes de Saltillo y Ramos -Javier Díaz y Tomás Gutiérrez- se les encendió la imaginación. Más de uno notó cómo hacían cuentas mentales mientras Zuazua hablaba de visión de largo plazo y gestión pública. Y el punto central es ese: el aeropuerto esta en manos del Estado lo que permitió decisiones rápidas y coordinación real. Sin ese modelo -público-, difícilmente se estaría anunciando algo así.

II. POTENCIAL REGIONAL

Zuazua comentó que el Plan de Guadalupe no solo moderniza infraestructura: también compite. Al comparar el corredor Saltillo–Monterrey con ejemplos internacionales en los cuales el mismo aeropuerto sirve a varias ciudades, soltó el dato que encendió sonrisas locales: para miles de habitantes del poniente regio es más rápido volar desde Saltillo que desde Apodaca. Contó que manejó desde San Pedro y llegó antes que al aeropuerto que usa diario. Lo mismo aplica para Cumbres y Santa Catarina. Para Coahuila, eso significa algo simple: esta vez la ventaja geográfica juega a nuestro favor.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: El show de Samuel con la inversión ‘de’ NVIDIA que no es de NVIDIA, pero usa su tecnología

III. SÁBADO DE ACTIVISMO

Este sábado 15, Saltillo tendrá doble jornada en torno a la memoria de Carlos Manzo. Por un lado, la ciudad se suma a la movilización nacional convocada por “México se levanta”, que marchará en distintas plazas del país para exigir verdad y justicia. Por otro, el partido Movimiento Ciudadano, encabezado por Jaime Martínez Veloz, realizará un posicionamiento en la Plaza Manuel Acuña, donde enlazará el caso Uruapan con la defensa de la vida pública y la exigencia de que la versión oficial no cambie según la conveniencia del gobierno. Desde Saltillo también se exige verdad y justicia y que el caso no se diluya ni quede en la impunidad

IV. EL PACTO DEL SILENCIO

El “Jimmy” ha expresado que la muerte de Carlos Manzo no solo es un crimen político, sino una alerta nacional frente a la impunidad. El punto es claro: sin identificar quién ejecutó al agresor sometido, no habrá verdad. Por eso subraya la frase más dura del posicionamiento ciudadano: “ejecutar al agresor en el momento del ataque, cuando ya estaba sometido, no es justicia: es encubrimiento. Es borrar la posibilidad de investigar a los verdaderos responsables.”

V. ¿HOMICIDIOS A LA BAJA?

Mientras el Gobierno de Claudia Sheinbaum presume a través del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, una disminución del 37 por ciento en los homicidios dolosos, cada vez hay más voces, como la de la organización Causa en Común, que alertan sobre inconsistencias en los datos. Por ejemplo, mientras los homicidios dolosos bajan, los culposos suben y también sube una categoría ambigua llamada “otros delitos que atentan contra la vida”. Esto ha generado dudas sobre una posible manipulación de las cifras de homicidios por parte de las Fiscalías, en especial las de Zacatecas, Puebla Ciudad de México y Baja California Sur.

VI. NECESARIA ACLARACIÓN

Dar certeza a la ciudadanía de las cifras de homicidio es vital, porque mientras se presume la disminución de este delito, zonas del país como Sinaloa, Michoacán, Veracruz o Guanajuato viven la violencia de forma extrema. Por lo que resulta necesario que las autoridades expliquen por qué se observa en varias entidades un atípico incremento de los homicidios culposos y “otros delitos contra la vida”, o bien, que se realice una auditoría independiente de los datos por parte de expertos en la materia.

VII. FUERA MÁSCARAS

La magistrada electoral del Tribunal Electoral Local, Gabriela Valencia, decidió felicitar públicamente al expresidente López Obrador con una foto juntos y el mensaje “Feliz cumpleaños, presidente”. Para muchos podría ser un gesto personal sin mayor relevancia, pero en su caso significa exactamente lo contrario. Como juzgadora, su obligación es la independencia, no el guiño partidista. López Obrador sigue siendo el líder moral de Morena, y la publicación deja ver que, antes que magistrada, Valencia es militante. Y no de hoy: su cercanía con el morenismo es conocida. El problema no es la foto sino lo que anticipa cuando toque resolver asuntos en que Morena sea parte.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: El efecto dominó que puede aprovechar Coahuila con la llegada de NVIDIA

VIII. CLARA... INCLINACIÓN

En un tribunal que debe caracterizarse por la neutralidad, la Magistrada decidió enviar un mensaje que diluye toda distancia institucional. No sorprende, a quienes conocen su trayectoria, cargada de simpatía abierta hacia la 4T, pero sí confirma que su criterio político antecede al jurídico. Y si así se conduce en lo público, ¿qué puede esperarse en deliberaciones internas? Las autonomías no se presumen, se ejercen. Y Valencia eligió exhibir la suya como un accesorio prescindible. Ahora nadie podrá fingir sorpresa.

IX. HONOR A QUIEN LO MERECE

Siguiendo el consejo de la poeta tamaulipeca Ana María Rabatté, quien recomienda reconocer en vida a quienes admiramos y queremos, el Ayuntamiento que encabeza Javier Díaz prepara una ceremonia especial para entregar, al realizador saltillense Pedro Torres, la presea Manuel Acuña, el máximo galardón que la ciudad entrega a quienes han dedicado sus esfuerzos a la promoción artística y cultural. Debido al estado de salud de Pedro, quien por desgracia ha sido diagnosticado con una enfermedad neurodegenerativa, el evento se realizará en la Ciudad de México. Sin duda un merecido reconocimiento para un saltillense destacado.