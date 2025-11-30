POLITICÓN: Ante ‘sabotaje’ carbonero de Tony Flores, la CFE no descarta acciones legales

I. SABOTAJE

En la Región Carbonífera no están contentos con el diputado local morenista Tony Flores. Nos dicen que su impugnación contra el fallo de la licitación de la CFE para la compra de carbón fue un berrinche que obstaculizó la provisión de carbón: mientras se desahoga el recurso, la Comisión no puede -fácilmente- comprar ni pagar, y la actividad económica se vio afectada. Empresarios locales lo acusan de anteponer sus intereses personales, aun sabiendo que pone en riesgo el sustento de cientos de familias. El daño ya está hecho...

II. REACCIÓN

Lo que suena en la CFE es que el caso escaló. Nos comentan que la directora Emilia Calleja Alor no descarta acciones legales contra el diputado Flores, por los daños colaterales de su litigio. La Comisión habría cuantificado ya pérdidas significativas y aunque no lo dicen abiertamente, lo ven como un intento de chantaje disfrazado de inconformidad legítima. Si procede o no la demanda está por verse, pero el mensaje es claro: en esta licitación, Tony jugó rudo... y dejó sin carbón a su propia gente.

III. EN SUS MARCAS...

El IEC, presidido provisionalmente por Óscar Rodríguez, se declaró listo para el proceso electoral 2025-2026 al aprobar el Calendario Integral y nuevos lineamientos para partidos. Todo quedó cubierto: reglas para candidaturas, paridad, representaciones, dineros... y lo que el manual “progre” indica: lenguaje incluyente, perspectiva de género y hasta prevención de violencia política. El arranque oficial es este lunes. El árbitro ya está en la cancha. ¿Y los partidos... ya entrenaron?

IV. DEMOCRACIA EN UN DEDO

Por lo pronto, en UDC -el partido naranja, pero local- celebraron su consejo político estatal. Ahí definieron dos decisiones clave: una, lo que ya habíamos anticipado aquí, su negativa a ir en alianza con Morena. Solo queda abierta la puerta al PRI, al PAN... o ir solos. La otra: el método para elegir candidaturas será “por designación directa”. Traducido al español político, significa que Lenin Pérez, el líder perpetuo naranja, decidirá quién va y quién se queda. Sin vueltas, sin simulaciones y con dedazo certificado.

V. PASARELA DEL APLAUSO

Esta semana continúa -intensa, es un decir- la ronda de comparecencias en el Congreso del Estado, presidido por la priista Luz Elena Morales. Este lunes desfilarán cuatro secretarías: Educación, Trabajo, Inclusión y Desarrollo Social, y Rendición de Cuentas. Por el tono mostrado por las diputadas y diputados en las primeras comparecencias, no se espera tormenta, ni siquiera llovizna. Tampoco de la oposición -otro decir. Habrá que estar atentos por si, contra todo pronóstico, alguien recuerda que están ahí para cuestionar.

VI. FUGA

Van 22 casos de presunto desvío de recursos del programa “La Escuela es Nuestra” entre 2024 y 2025, según la Unión Nacional de Padres de Familia. Las irregularidades, muchas en Saltillo, Torreón y Monclova, ya llegaron a la ASF que dirige David Colmenares. Su titular en Coahuila, Francisco Mancilla, pidió reforzar la supervisión. ¿Y el modelo? Pues ahí está el detalle: entregar el dinero directo “al pueblo bueno” suena bien en el Zócalo, pero acá en las escuelas termina como muchos advirtieron... en fugas, no en aulas.

VII. SIN PRISA...

A un mes de que termine el año, casi 500 mil vehículos en Coahuila siguen sin cumplir con el replaqueo obligatorio. Aunque la Administración Fiscal General a cargo de Chema Morales comunicó que el 56 por ciento ya lo haya hecho, el otro 44 por ciento parece confiar en el viejo hábito de dejar todo al final. El Buen Fin trajo descuentos y largas filas, pero no cambia la costumbre: el trámite se ignora hasta que llega la sanción. Las autoridades, en este caso han hecho su parte... la pregunta es: ¿cuándo hará la suya el ciudadano?

VIII. LUZ VERDE

En el priismo coahuilense hay reglas sagradas: ningún informe local puede preceder al del gobernador. Solo cuando él habla, los demás pueden hacer ruido. Y ahora que Jiménez cumplió con el trámite, en el congreso y en las alcaldías tienen luz verde. Esta semana, Carlos Villarreal rendirá cuentas en Monclova el martes, y Román Alberto Cepeda hará lo propio en Torreón el jueves. El primero en su debut como alcalde; el segundo, en su segundo periodo. Ambos tienen la bendición oficial... y el micrófono encendido.