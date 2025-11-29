POLITICÓN: ¿Se acerca el regreso de los vuelos a EU desde Saltillo?

I. FALSOS DILEMAS

Los que le entienden al tema aseguran que la “polémica” en torno a las modificaciones que el gobierno de Claudia Sheinbaum pretende realizar a la Ley de Aguas Nacionales tiene que ver con la existencia de un negocio que nunca debió permitirse: la comercialización indiscriminada de los derechos de uso de agua. Y es que los “títulos” se convirtieron en una mercancía que se comercia como si estos implicaran que, quien los posee, es propietario de una cierta cantidad de agua, de forma perpetua, es decir, como si esta formara parte de su patrimonio, cuando tales documentos lo que otorgan es el derecho para usar cierto volumen, para fines específicos.

II. CHANCHUYOS

Peor aún: debido a que se permitió largamente el comercio ilegal de estos documentos, el uso de agua se desvinculó por completo de la superficie en la cual se autorizó su uso. Así, muchos de los actuales “propietarios del agua” ni siquiera poseen ya las tierras que justificaron la expedición de los permisos, pero siguen lucrando con “sus derechos”. La pugna, se dice, es impulsada por los que obtienen ganancias sin producir absolutamente nada. ¿Será?

III. ¿NUEVOS VUELOS?

No es la primera vez que se comenta, pero sí la primera en que se expone el asunto como si su concreción se encontrara a la vuelta de la esquina: el posible establecimiento de un vuelo comercial que conecte a Saltillo con Estado Unidos. El planteamiento fue reiterado ayer por el secretario de Economía, Luis Eduardo Olivares Martínez, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado como parte de la glosa del segundo informe del gobernador Manolo Jiménez. Olivares aseguró que están en desarrollo los estudios técnicos para determinar la viabilidad del proyecto, aunque no dio mayores detalles.

IV. CARTA A SANTA...

Lo que se sabe hasta ahora es que hay pláticas con tres aerolíneas -American Airlines, Delta y Aeroméxico-, con las cuales se analiza la posibilidad de establecer un vuelo a Houston, dado el alto volumen de tráfico de negocios que genera la industria instalada en la Región Sureste. También se ha dicho que se busca el establecimiento de una conexión con Dallas. ¿Está cerca la posibilidad de que tales proyectos se concreten? Parece que esa es la intención para 2026...

V. LA FAMILIA ELECTORAL

La salida de José Luis Vázquez López como Vocal Ejecutivo del INE en Coahuila activó una cadena de movimientos: Miguel Castillo asumió como encargado de despacho, dejando vacante la Vocalía de Organización Electoral, y el entonces vocal del Registro Federal de Electores fue enviado a Nuevo León. Todo parecía trámite interno... hasta que se supo quién cubriría ese espacio: Gerardo Vázquez López, hermano del hoy exvocal. Sí, hermano. Nos cuentan que su ingreso al INE se llevó a cabo durante la gestión de José Luis y su ascenso fue parte del “paquete” negociado. ¿Nepotismo? Dicen que solo fue “confianza institucional”.

VI. IMAGEN ¿LIMPIA?

A los que conocen el INE desde dentro no les sorprende. José Luis Vázquez López cuidaba las formas, su imagen, pero practicaba lo que tanto se critica. Su salida no fue limpia: fue pactada. Y parte del acuerdo incluyó el ascenso de su hermano Gerardo, hoy encargado de despacho, pero con el proceso supuestamente “resuelto” para que quede como titular. No se rompe la ley, solo se acomoda. Y así, una institución que presume autonomía, termina pareciendo una agencia familiar con concursos de méritos a modo.

VII. SIN MOVIMIENTOS

Como lo advertimos en este espacio, tras la llegada de nuevas consejerías al IEC se gestó un intento por reconfigurar la estructura ejecutiva del instituto. El grupo “dominante” -encabezado por el presidente provisional Óscar Rodríguez- creyó que tenía margen para reducir la influencia de la Secretaría Ejecutiva. La apuesta era medir fuerzas y probar hasta dónde resistían los recién llegados. Pero el cálculo falló: las presiones externas pesaron más y las intenciones de cambio terminaron por naufragar. Lo que parecía una jugada estratégica terminó en ensayo fallido.

VIII. DERROTA INTERNA

La consejera Layla Miranda inició la operación, pero el impulso venía de Óscar Rodríguez y Lety Bravo. La jugada buscaba tomar el control de algunas direcciones, entre ellas la de Administración, pero fue mal calculada: generó ruido, tensiones innecesarias... y acabó en derrota. No habrá cambios, y ahora toca dar reversa. El intento reveló fisuras y dejó claro que las nuevas consejerías no están listas para resistir presiones externas. Por ahora, todo sigue igual... aunque el proceso inicia con mas claridad interna.

IX. PURAS PROMESAS

Cinco días de caminata -de Castaños a Saltillo-, realizados por un grupo de ex obreros de AHMSA en demanda de sus liquidaciones, concluyeron ayer con una suerte de peregrinación del contingente, pues visitaron el Congreso del Estado, el Palacio de Gobierno y las oficinas de la Secretaría de Gobernación, donde los atendió Juan Dávila Tovar. En esencia no consiguieron nada, pues el proceso de liquidación de la acerera sigue estancado y el propio síndico de la quiebra, Víctor Manuel Aguilera Gómez, considera difícil que se logre algo en este año. Eso sí: todo mundo les juró que “están muy atentos y haciendo el máximo esfuerzo” por ayudarles.