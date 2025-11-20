POLITICÓN: Cae el feminicida de Silvia, la menor de 13 años hallada sin vida en ejido de Saltillo

I. JUSTICIA

La Fiscalía de Federico Fernández Montañez dará a conocer, en las próximas horas, la identidad del presunto homicida de Silvia, la adolescente de apenas 13 años que fue localizada sin vida el pasado 16 de noviembre en un paraje del ejido Buñuelos, casi tres semanas después de que su desaparición fue reportada. Fuentes cercanas al caso han confirmado que la detención anunciada ayer corresponde al autor material del feminicidio y que las pruebas periciales que se han realizado permitirán judicializar el caso a partir de una carpeta de investigación muy sólida.

II. COMPROMISO PENDIENTE

Pero aunque en este caso todo indica que habrá justicia, el llamado de atención más importante que la inadmisible muerte de Silvia nos hace es el de la indefensión en la cual siguen encontrándose las niñas y adolescentes. Por ello el compromiso más importante que deberían reiterar las autoridades –todas– es el de asegurar que un hecho como este no vuelva a ocurrir jamás. Porque no se trata de garantizar el castigo a los feminicidas, sino de impedir los feminicidios.

III. OBRAS SIN CLASE

Tras la muerte de un menor en una escuela de San Pedro de las Colonias, la coordinadora Regional de Servicios Educativos, Flor Estela Rentería Medina, puso sobre la mesa lo que muchos ya comentaban: el programa “La Escuela es Nuestra” opera sin supervisión real. Una revisión realizada por el Gobierno de Coahuila encontró más de 60 escuelas con obras mal hechas, que van de instalaciones eléctricas defectuosas a compras infladas y obras abandonadas. Nada de esto es menor: cuando las techumbres y cableados se hacen sin profesionales, los salones se convierten en riesgo. La mala calidad no es un detalle técnico, es un peligro para los alumnos.

IV. RIESGOS

La radiografía es contundente: obras sin contratos formales, comités de padres manejando recursos sin vigilancia, techos inseguros, tomas ilegales de energía, materiales dudosos y casos de fraude. Por eso varias obras quedaron detenidas hasta que exista una supervisión seria. Porque no se trata de confiar –como la Federación– en la buena fe de los comités, sino de asegurar que no se repita lo ocurrido en San Pedro, donde una obra mal ejecutada mató a un niño.

V. ¡LUCHARAAAAAÁN...!

El diputado morenista Antonio Attolini anunció su informe legislativo... convertido en función de lucha libre en la Arena Coliseo de Torreón. Cartel, máscaras, duelos de amazonas y combate estelar incluidos. Creativo, sin duda; novedoso, también. Pero no tardaron en llegar las críticas: para muchos, el legislador terminó banalizando la lucha libre –un deporte con historia, disciplina y oficio–: “le quita la seriedad a la lucha”, se comentó en tono sarcástico. Y tienen razón quienes así piensan, pues usarla como escenografía para un informe sin mucho qué presumir, según sus detractores, echa a perder tanto la lucha como el ejercicio de rendición de cuentas.

VI. ENTRE RUDOS Y TÉCNICOS

Lo curioso, nos dicen, es que el anuncio del “informe” parece más un espectáculo que un ejercicio de rendición de cuentas ante la ciudadanía: en el cartel destacan más los luchadores y eso, en redes, ya levantó cejas, aunque no faltó quien advirtiera que mezclar política con este tipo de espectáculos puede tener resultados dignos de crónica de ring. Esperemos –por el bien de todos– que no termine siendo la payasada legislativa del año. Eso sí: maromas no faltarán; ojalá al menos alguna sea vistosa.

VII. ALERTA ROJA

En Coahuila la curva de contagios por infecciones de transmisión sexual dejó de ser una estadística lejana y se convirtió en un foco real de preocupación. Los diagnósticos de VIH pasaron de 24 a 318 en un año, un salto que ningún sistema de salud puede ver con indiferencia. A esto se suma el repunte en los casos de sífilis, con más de mil confirmados en 2025, lo cual nos coloca entre los estados con mayor incidencia de este mal. No es coincidencia ni tendencia “natural”: es el resultado de una mezcla peligrosa de desinformación, tabú y falta de campañas preventivas efectivas. El secretario de Salud, Eliud Aguirre, tiene aquí una tarea urgente.

VIII. INFORMAR PARA PREVENIR

Las cifras no sólo revelan un problema de salud pública, sino también educativo. Ambos padecimientos son de transmisión sexual y, por más que incomode, la herramienta más efectiva sigue siendo la información clara desde edades tempranas. La Secretaría de Salud puede atender, pero prevenir es tarea compartida también por el área de educación. Si Coahuila quiere contener este repunte necesita campañas sostenidas, programas de orientación y menos pudor institucional.

IX. DOBLE MORAL, DOBLE RIESGO

En línea con el crecimiento en la incidencia de ETS’s –aunque pudiera pensarse que no– es importante reiterar cómo, en escuelas privadas de la localidad, madres y padres presionan para que “se salten” los contenidos de educación sexual incluidos en los libros de texto. Y algunos colegios, para no meterse en problemas, han cedido. Paradójicamente, los mismos niños a los que se pretende “proteger” ven en redes sociales contenido adulto a cualquier hora y sin ningún filtro, lo que luego se convierte en prácticas reales desinformadas e inconscientes. La Secretaría de Educación de Emanuel Garza Fishburn debe involucrarse en el tratamiento del tema, sin duda.