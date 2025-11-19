POLITICÓN: Entrega Manolo Jiménez conexión clave para Saltillo y Ramos Arizpe

I. TODAVÍA NO

En el Senado se esperaba humo blanco para avanzar en la designación de magistraturas electorales locales, pero no fue así. La Comisión de Justicia, presidida por el chihuahuense Javier Corral, decidió retirar el dictamen con la lista de aspirantes idóneos. ¿La razón? Los tiempos legales, dijo, hicieron materialmente imposible analizar con seriedad los perfiles de los 266 comparecientes. Además, los grupos de trabajo –tres en total– ni siquiera habían intercambiado información entre ellos. Así, sin elementos mínimos para tomar decisiones, Corral pidió ampliar el plazo para deliberar. Habrá que esperar si ahora sí revisan lo que tienen que revisar... o negociar.

II. MOVIMIENTOS Y NERVIOS

La pausa en el Senado dejó a más de un aspirante con el pulso acelerado. El retraso abrió un margen para mover piezas, hacer llamadas y recordar a quien haga falta por qué merecen llegar. Y nos dicen que quienes mejor han aprovechado el aire extra son las cuatro aspirantes mujeres, que han empezado a cabildear con fuerza la idea de una integración de tres mujeres en el Tribunal, algo que en estos tiempos suena políticamente impecable y jurídicamente sostenible. El tablero sigue abierto para ellas.

III. CÓMO FUNCIONA EN REALIDAD

El Ayuntamiento de Saltillo nos aclara que no existe ningún contrato directo con el Hospital Don Bosco, propiedad de la familia del senador morenista Alfonso Cepeda. Lo que sí ocurre, nos explican fuentes enteradas del caso, es algo más común de lo que parece: ciertos servicios especializados –cardiología, traumatología, estudios de alta complejidad– se canalizan mediante empresas externas que brindan paquetes integrales y subcontratan hospitales privados según el caso. Por eso en los registros no aparece ningún convenio directo. Al Hospital Universitario, en cambio, siguen enviándose los servicios básicos... justo los de menor cuantía.

IV. ENTRE TERCIOS Y PRIORIDADES

El municipio insiste en que la salud de los derechohabientes no se mueve por simpatías ni por colores, pero el modelo de intermediarios deja preguntas: si los servicios se derivan a privados a través de terceros, ¿quién decide qué se envía, dónde y con qué criterios? Lo cierto es que el Universitario mantiene la carga menor, mientras la especialidad viaja por fuera. No es irregular, pero sí explica la percepción de fondo y conviene analizar el caso completo.

V. CONEXIÓN

Como habíamos adelantado, el gobernador Manolo Jiménez inauguró ayer la conexión de Los Pastores con el Libramiento Óscar Flores Tapia. La obra, esperada por quienes a diario se mueven hacia Ramos Arizpe, ayudará a despresurizar parte del tráfico que se carga sobre Venustiano Carranza y ofrecer una ruta más directa para colonias del oriente, como Mirasierra, Morelos, Zaragoza y Fundadores. La obra, sin duda, representa un ajuste necesario en una zona cada vez más demandada. Seguramente será una de las obras estrella que el gobernador destaque en su informe del 26 de noviembre que, por cierto, la novedad es que será en el Coliseo Centenario de Torreón.

VI. PRIORIDADES

La escena final del evento generó más de un comentario: mientras el gobernador Manolo Jiménez, el alcalde Javier Díaz y el titular de Mejora, Gabriel Elizondo, se quedaron casi hora y media atendiendo a la gente, la alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez, y el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez, desaparecieron en cuanto terminó el acto. Seguramente –dijeron los presentes– tenían asuntos “más urgentes” que acompañar al gobernador en la atención de la ciudadanía...

VII. CONTRIBUCIÓN

Dice el refrán que “más sabe el diablo por viejo que por diablo” y una de las organizaciones que en México lo demuestra de forma constante es el Senior Expert Service (SES), una organización de origen alemán integrada por profesionistas jubilados de aquel país que realizan misiones de cooperación en todo el mundo. En nuestra región, el SES ha realizado tres proyectos de este tipo, el más reciente de los cuales fue encabezado por el geólogo Stefan Cramer, quien apoya el diseño de programas de largo aliento para generar conciencia entre la ciudadanía respecto del valor que tienen espacios naturales como el cañón de San Lorenzo.

VIII. EDUCAR

De la mano del Consejo de Conservación San Lorenzo A.C., que encabeza Alejandro Arizpe, lo que se busca en este proceso de colaboración es que las personas asumamos una idea que suena simple: “cuidar el Cañón es cuidar a mi familia, a mi casa, a mi existencia, a mi economía”. A partir de ello se espera que todos actuemos en consecuencia, es decir, que adoptemos las conductas que aseguren la preservación del ecosistema.

IX. COTO

Donde ya rectificaron, luego de lo publicado en este espacio, es en la Facultad de Ciencias de la Administración, Unidad Saltillo, de la UAdeC, cuya página web seguía mostrando como directora, después de 14 meses de haber dejado el cargo, a Yasmín Guadalupe Cervantes Ávila. Si usted ingresa al sitio electrónico podrá enterarse, ¡por fin!, que el director se llama Francisco Javier García Rincón. Pero si asiste a la institución, nos dicen integrantes de la planta docente, podrá constatar que quien sigue mandando ahí es la dupla que integran Cervantes Ávila y su esposo, Jesús Alberto Montalvo. ¿Por qué? Pues porque pueden...