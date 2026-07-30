Ve Monreal desproporcionado presupuesto solicitado por el INE

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Ve Monreal desproporcionado presupuesto solicitado por el INE
    Monreal consideró un despropósito el aumento presupuestal solicitado por el INE para la elección de diputados federales en 2027. Cuartoscuro

El diputado morenista aseguró que es un despropósito que una institución pida un presupuesto más allá de lo sensato

CDMX.- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, consideró desproporcionado y un despropósito el aumento presupuestal solicitado por el INE para la elección de diputados federales en 2027.

Monreal dijo que en épocas tan difíciles como las actuales, en las que incluso el Congreso de la Unión se redujo su presupuesto en 4 por ciento, es un despropósito que una institución pida un presupuesto más allá de lo sensato.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alertan-por-control-oficial-de-contenidos-en-medios-IG22530109

“Me parece desproporcionado, no me puedo pronunciar en este momento, porque somos quienes autorizamos el presupuesto, y en épocas tan difíciles en donde el propio Congreso de la Unión el año pasado no recibió ningún aumento y tenemos un 4 por ciento menos de presupuesto y que enfrentar las dificultades económicas, salariales, es un despropósito que una institución duplique o pida presupuesto más allá de lo sensato”, dijo.

PIDE INE 54% MÁS DE PRESUPUESTO

Grupo “Reforma” publicó este jueves que a pesar de que la buscó y exigió bajar el costo de las elecciones en el país, para 2027 el INE, dominado por consejeros afines a Morena, solicitará, sólo para organizar la elección de diputados federales, 13 mil 453 millones de pesos, 54 por ciento más respecto a los 8 mil 715 millones solicitados en 2024, cuando además de diputados se eligieron senadores y Presidencia de la República.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/muere-hombre-tras-ser-baleado-en-naucalpan-van-8-asesinatos-en-menos-de-dos-semanas-IH22529144

El político zacatecano afirmó que revisarán la solicitud, y aseguró que al Instituto Nacional Electoral (INE) le aprobarán su presupuesto de manera consciente y racional.

“Vamos a revisarlo con mucho cuidado, evidentemente, a mí me parece desproporcionado”, dijo.

PIDE KENIA REVISAR CADA RUBRO

En conferencia aparte, la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López, se pronunció por revisar cada uno de los rubros presupuestales solicitados por el INE y garantizar el respeto al voto de las y los mexicanos.

“Hay que hacer un análisis de cada rubro que se está solicitando por parte del INE y hay que garantizar que el presupuesto que el INE reciba, sea para materializar el sentir de los mexicanos y la democracia de este país”, manifestó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/si-quisieramos-censurar-ya-lo-habriamos-hecho-sheinbaum-MH22528455

López dijo esperar que el análisis del presupuesto del Instituto sea plural e incluya las distintas visiones que existen en la Cámara de Diputados.

“Hay que esperar a ver si estamos en un análisis incluso plural, que el presupuesto sea, ojalá y en lo posible, aprobado con las distintas visiones que hay en esta Cámara de Diputados”, expuso.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Diputados
Elecciones
Presupuesto

Personajes


Guadalupe Taddei Zavala

Organizaciones


Congreso De La Unión
INE
Cámara de Diputados

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
En la trampa

En la trampa
true

Ladran y muerden...

La Comisión de Quejas del INE ordenó al PRI y a Alejandro Moreno eliminar publicaciones donde llaman a Morena “narcopartido”; Alito anunció que impugnará.

INE ordena al PRI y a ‘Alito’ Moreno retirar publicaciones que llaman “narcopartido” a Morena
Siete elementos de la Semar rendirán declaración ante la FEMDO como parte de la investigación del caso Farías Laguna y la presunta red de huachicol fiscal.

FGR cita a declarar a siete marinos en investigación contra hermanos Farías Laguna por huachicol fiscal
Aunque algunas vacantes ofrecen salarios de hasta 9 mil 500 pesos mensuales, el ingreso depende de la contratación por parte de empresas participantes y no de un apoyo económico directo.

INAPAM abre registro para depositarle 9 mil 500 pesos al mes a hombres y mujeres mayores de 60 años; requisitos y cómo inscribirse
Un nuevo frente frío se aproxima al norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproximan Frente Frío fuera de temporada y Tormenta Negra a México; azotarán lluvias intensas, granizadas y fuertes vientos a estos estados
El rock mexicano está de luto tras la muerte de Javier Martín del Campo “Javis”, fundador, guitarrista, compositor y voz de La Revolución de Emiliano Zapata.

‘Mi forma de sentir’... Fallece ‘Javis’, cantante y fundador del grupo ‘La Revolución de Emiliano Zapata’
Chivas, Pumas y Xolos protagonizarán la cartelera del viernes en el arranque de la Jornada 3 del Apertura 2026.

Chivas y Pumas buscan confirmar su reacción; Xolos defiende el liderato: horarios y dónde ver la Jornada 3