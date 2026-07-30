Ve Monreal desproporcionado presupuesto solicitado por el INE

CDMX.- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, consideró desproporcionado y un despropósito el aumento presupuestal solicitado por el INE para la elección de diputados federales en 2027. Monreal dijo que en épocas tan difíciles como las actuales, en las que incluso el Congreso de la Unión se redujo su presupuesto en 4 por ciento, es un despropósito que una institución pida un presupuesto más allá de lo sensato.

“Me parece desproporcionado, no me puedo pronunciar en este momento, porque somos quienes autorizamos el presupuesto, y en épocas tan difíciles en donde el propio Congreso de la Unión el año pasado no recibió ningún aumento y tenemos un 4 por ciento menos de presupuesto y que enfrentar las dificultades económicas, salariales, es un despropósito que una institución duplique o pida presupuesto más allá de lo sensato”, dijo. PIDE INE 54% MÁS DE PRESUPUESTO Grupo “Reforma” publicó este jueves que a pesar de que la buscó y exigió bajar el costo de las elecciones en el país, para 2027 el INE, dominado por consejeros afines a Morena, solicitará, sólo para organizar la elección de diputados federales, 13 mil 453 millones de pesos, 54 por ciento más respecto a los 8 mil 715 millones solicitados en 2024, cuando además de diputados se eligieron senadores y Presidencia de la República.

El político zacatecano afirmó que revisarán la solicitud, y aseguró que al Instituto Nacional Electoral (INE) le aprobarán su presupuesto de manera consciente y racional. “Vamos a revisarlo con mucho cuidado, evidentemente, a mí me parece desproporcionado”, dijo. PIDE KENIA REVISAR CADA RUBRO En conferencia aparte, la presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López, se pronunció por revisar cada uno de los rubros presupuestales solicitados por el INE y garantizar el respeto al voto de las y los mexicanos. “Hay que hacer un análisis de cada rubro que se está solicitando por parte del INE y hay que garantizar que el presupuesto que el INE reciba, sea para materializar el sentir de los mexicanos y la democracia de este país”, manifestó.

López dijo esperar que el análisis del presupuesto del Instituto sea plural e incluya las distintas visiones que existen en la Cámara de Diputados. “Hay que esperar a ver si estamos en un análisis incluso plural, que el presupuesto sea, ojalá y en lo posible, aprobado con las distintas visiones que hay en esta Cámara de Diputados”, expuso.