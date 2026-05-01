POLITICÓN: Crisis de gusano barrenador cobra víctima, se fue el Secretario de Agricultura

Oficialmente, Berdegué Sacristán “se movió” de la Sader para “asesorar y coordinar los asuntos agroalimentarios internacionales”, de manera particular los relacionados con la renegociación de las reglas del T-MEC relativas al agro. Lo cierto es que, con el gusano barrenador a menos de 100 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, su posición se volvió insostenible y tuvo que llamarse al relevo a Columba López Gutiérrez , quien se convirtió así en la primera mujer de la historia en ocupar dicha posición.

Casi un año después de que el hoy exsecretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, asegurara que la frontera de Estados Unidos solamente estaría cerrada al ganado mexicano durante un máximo de 15 días, el funcionario se vio obligado a irse del gabinete presidencial. Porque, como se ha comentado en este espacio, el problema representado por el regreso del gusano barrenador a nuestro país es uno sumamente complejo que no se resuelve con discursos, pues a la mosca que es la causa de la plaga no les importa el color del chaleco con el cual se vistan los funcionarios que intentan detenerla.

III. VISITA DE PROTOCOLO

El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, estuvo ayer en Saltillo y sostuvo reunión con el equipo político del Gobernador y del expartidazo, en el arranque del periodo de campañas del actual proceso electoral rumbo a la renovación del Congreso local. Nos dicen que el mensaje fue el de siempre: unidad, ánimo y confianza en ganar los 16 distritos. Nada nuevo. Abrazos, saludos y sonrisas, todo dentro de la cortesía política que caracteriza a los locales cuando reciben a su dirigente. En lo público, todo en orden, como marca el manual. Un evento cuidado, sin aspavientos, en el que el discurso buscó proyectar control y cohesión.

IV. CORTESÍA Y DISTANCIA

En corto, sin embargo, la lectura es distinta. Quienes estuvieron en el encuentro comentan que el recibimiento fue solo cortesía porque en el PRI local consideran no solo que no necesita la intervención nacional, sino que la evitan. Perciben que desde la dirigencia se han generado divisiones y nulos resultados, y que en Coahuila el trabajo va por buen camino. Por eso, más que respaldo, la visita se asumió como trámite. Alito vino, habló y se fue. Para muchos, mejor así.

V. MESA LARGA

En un restaurante del norte de la ciudad se dejaron ver Jacobo Rodríguez, alcalde de Piedras Negras, y Alejandra Salazar, regidora con licencia y candidata a diputada por el distrito 16 en Saltillo. Nos dicen que la reunión no fue breve ni casual. La plática fue larga y, aunque discreta, lo suficientemente visible para levantar suspicacias entre quienes notaron la presencia de ambos. Porque en vísperas del inicio de las campañas, encuentros de este tipo suelen tener lectura política. Más aún cuando se trata de actores con peso en sus regiones, que difícilmente se sientan a dialogar sin algún interés de fondo.

VI. DUDAS

A partir de ahí, las preguntas son inevitables. Nos comentan que, tras no quedar en una posición competitiva de la lista plurinominal y con un panorama complicado por la vía de mayoría, Alejandra Salazar estaría buscando respaldo. ¿El de Jacobo? ¿El de su “estructura”... y su “capacidad y habilidad” de operación? La duda queda. Porque si hubo acuerdos, el efecto podría sentirse en la contienda. Habrá que ver si la reunión se traduce en apoyo... o queda en mera coincidencia.

VII. AJUSTES Y EMPATE

El Instituto Electoral de Coahuila revisó las candidaturas a diputaciones locales y terminó bajando dos postulaciones por incumplir criterios de paridad y acciones afirmativas: una del PRI-UDC en el distrito 8 y otra de Morena-PT en el distrito 13. A ambas coaliciones se les otorgaron 48 horas para corregir. En ese contexto, la discusión sobre el criterio de integración derivó en un empate tres a tres, lo que permitió al presidente provisional, Óscar Rodríguez ejercer su “voto de calidad” e inclinar la balanza para el lado de su posición personal. Así, el fondo del debate terminó resolviéndose por la vía del desempate institucional... y no del consenso.